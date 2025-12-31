快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

環境部啟動ＰＭ0.1監測

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

因應國際高度關注超細懸浮微粒（ＰＭ0.1）健康風險，環境部表示，今年起啟動ＰＭ0.1的監測布局，已在台北、台中、台南三地布建環境部自有監測站，同步結合學術研究單位，在台北與高雄設置三站，共同展開研究型監測。

環境部也透露，由於幼童呼吸系統尚未成熟，對超細微粒更敏感，ＰＭ0.1的研究成果將成為下階段校園與幼兒園室內空氣品質改善的重要參考依據。

環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，ＰＭ0.1粒徑遠小於民眾熟知的ＰＭ10與ＰＭ2.5，同等重量下一顆 ＰＭ10約相當於一百萬顆ＰＭ0.1。由於顆粒極小，ＰＭ0.1更易深入肺部甚至進入血液循環，被視為可能與心血管疾病、呼吸道疾病及長期健康風險高度相關的新興汙染物。

黃偉鳴表示，此次ＰＭ0.1監測布局，除因應歐盟已宣布著手規範超細懸浮微粒外，也回應國內醫界與學界長期對健康暴露風險的關切。透過監測可逐步釐清ＰＭ0.1來源特性、時空分布與暴露情境，作為未來是否納入管制標準的重要依據。未來更將與衛福部合作，納入疾病防治與健康風險評估架構。

中國醫藥大學教授楊禮豪指出，ＰＭ0.1容易吸附有害物質，且能深入呼吸道，歐美與世界衛生組織已高度重視ＰＭ0.1，雖然國際上尚無ＰＭ0.1標準，但台灣這項部署，能為未來空汙治理與法規奠基，作為長期健康研究與政策制定的基礎。

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

迎接2026年到來，全台各地跨年煙火活動繽紛登場，從北到南、由城市到離島，夜空同時綻放璀璨光芒。台北都會區101大樓煙火勾勒城市天際線；中部地區融入山海地景與音樂節奏，展現自然與人文交織的魅力；南台灣則以熱情奔放的煙火秀點亮港灣與河岸。絢麗煙火伴隨倒數聲響，照亮全台夜空，象徵嶄新一年希望啟航，為民眾送上對2026年的祝福與期待。

