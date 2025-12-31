快訊

助愛滋女性 露德僅募得2成

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩陳雨鑫／台北報導
國內愛滋感染人數逐年下降，但女性感染者不減反增；台灣露德協會為發動募資，陪伴女性感染者。圖／台灣露德協會提供
國內愛滋感染（ＨＩＶ）人數雖逐年下降，但女性感染者不減反增，且多數在不自覺中被丈夫或親密伴侶傳染，在產檢或發病時才驚覺。台灣露德協會為女性愛滋感染者發動募資計畫，提供支持與陪伴，勸募至去年年底僅募得兩成經費。協會表示不氣餒，仍將利用募得經費提供相關服務。

國內男性愛滋感染者高達九成五，女性是少數，但衛福部疾管署統計，從二○二○年到去年十一月，男性通報人數從一年一三五三人降至七八四人，女性始終每年有卅多人，二○二四年與二○二五年皆有近五十人，顯示女性感染者並未減少。

露德協會表示，女性感染途徑與男性不同，約九成來自丈夫或固定性伴侶，相較於男同志族群較具定期篩檢意識，女性感染者往往婚後維持單一性伴侶，對疾病沒有戒心，導致延誤就醫，即使懷疑感染也不願接受檢查，一旦得知染病，往往更難接受且壓抑情緒。

中華民國愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，民眾雖可接受女性懷疑感染愛滋應接受檢查，與伴侶發生關係時盡量使用保險套，實務上卻鮮少認真對待。主要是社會對女性感染者不友善，多數民眾認為性工作者、施用毒品、濫交者才會感染，導致女性感染者不願分享個人經驗，難以獲得同儕支持，疑似感染者也很難獲得協助。

為陪伴女性感染者，台灣露德協會去年十月推動募資計畫，希望勸募三百萬元，期限至昨天截止，僅募得兩成經費。勸募雖不理想，仍將用有限經費完成陪伴服務，預計每月舉辦團體聚會，每年舉辦培力營，讓來自全台的感染者暫時卸下「賢妻良母」重擔，在彼此相同的生命經驗中獲得支持，充電後重回日常生活。

疾管署發言人林明誠表示，目前落實孕婦全面篩檢，成功攔截多起個案，阻斷母子垂直感染，將持續與婦產科醫師溝通。

