志工卸心防 愛滋媽媽願與女兒共眠
「走開不要碰我，我有病，我生那個病…」六十歲的暖陽（化名）成為愛滋感染者廿年，她在台北車站大喊時，讓社團法人台灣露德協會社工張雅玲愣住，沒想到她感染多年卻對愛滋知識並不了解。經過陪伴相處，暖陽敞開心房、鬆動緊繃的情緒，出門願意跟女兒同睡一張床，終於走出身為感染者的陰影。
暖陽早年因朋友接觸毒品，共用針頭感染愛滋病，一直服藥治療，丈夫同為愛滋藥癮感染者，但多年前已過世。兩人的孩子都知曉父母狀況，暖陽的原生家庭也給予她很大支持。但暖陽意志消沉，治療過程中一度停藥，在醫師勸說下，遵守規則並逐步建立治療及求生意志，但始終對自己感染愛滋覺得自卑。
張雅玲回憶，某次聚會活動，暖陽在台北車站迷路，前往尋找她後，自然地勾住她的手，卻被狠狠甩掉並大喊「我有那個病。」暖陽一直擔心自己的疾病會影響家人，長年獨居，連全家出遊都擔心若發生車禍，血液噴濺會害到家人，更不敢讓身邊朋友知曉，
張雅玲說，在與暖陽接觸的數年期間，不斷向她說明，親吻、擁抱等都不會讓別人感染。暖陽鼓起勇氣跟朋友說明自身狀況，雖有朋友對她投注異樣眼光，但理解她的人仍願意陪伴她。近期暖陽分享生日時女兒帶她出門吃大餐，並睡在同一張床上。現在的她熱愛爬山，結交志同道合山友，還考上機車駕照。
