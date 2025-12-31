空品大改善？環團批誤導國人
環境部昨公布去年空品監測結果，全國細懸浮微粒（ＰＭ2.5）年平均濃度降至每立方公尺十二點六微克，相較二○一九年每立方公尺十六點二微克顯著改善；臭氧紅色警示日也維持約七成改善幅度。台灣健康空氣行動聯盟指環境部的數據是把陽明山、恆春測站數據都納入，恐是意圖拉低全國平均值，有誤導國人之嫌。
環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，環境部目標為二○三○年ＰＭ2.5的平均濃度降到十微克，二○三五年降到八微克以下，今年將啟動第三期方案，攜手地方政府規畫空氣汙染防治方案，並持續推動校園空品四層防護。
中研院研究員龍世俊提醒，氣候變遷不僅帶來高溫與熱浪，更會透過改變大氣條件，加劇生成臭氧與ＰＭ2.5等二次汙染物。即使一次汙染源已受管制，在高溫、低風速與大氣穩定度提高的情況下，汙染物仍可能累積、濃度上升，對空氣品質與民眾健康仍構成長期挑戰。環境部表示將透過監測持續關注。
環境部表示，本月廿六日將與衛福部共同邀請總統府氣候變遷、健康台灣兩個對策委員會舉行聯席會議，屆時將討論空氣汙染與健康議題，並共同制定空氣汙染與疾病防治國家戰略。
台灣健康空氣行動聯盟表示，環境部官員自鳴得意，去年ＰＭ2.5年均值的比較基準竟然是六年前數值，以該聯盟執行長楊澤民統計的今年度台澎金馬ＰＭ2.5年均值為十三微克，對照去年的十二點八微克，是不減反增。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言