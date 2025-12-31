快訊

空品大改善？環團批誤導國人

聯合報／ 記者董俞佳李柏澔／台北報導

環境部昨公布去年空品監測結果，全國細懸浮微粒（ＰＭ2.5）年平均濃度降至每立方公尺十二點六微克，相較二○一九年每立方公尺十六點二微克顯著改善；臭氧紅色警示日也維持約七成改善幅度。台灣健康空氣行動聯盟指環境部的數據是把陽明山、恆春測站數據都納入，恐是意圖拉低全國平均值，有誤導國人之嫌。

環境部大氣環境司長黃偉鳴表示，環境部目標為二○三○年ＰＭ2.5的平均濃度降到十微克，二○三五年降到八微克以下，今年將啟動第三期方案，攜手地方政府規畫空氣汙染防治方案，並持續推動校園空品四層防護。

中研院研究員龍世俊提醒，氣候變遷不僅帶來高溫與熱浪，更會透過改變大氣條件，加劇生成臭氧與ＰＭ2.5等二次汙染物。即使一次汙染源已受管制，在高溫、低風速與大氣穩定度提高的情況下，汙染物仍可能累積、濃度上升，對空氣品質與民眾健康仍構成長期挑戰。環境部表示將透過監測持續關注。

環境部表示，本月廿六日將與衛福部共同邀請總統府氣候變遷、健康台灣兩個對策委員會舉行聯席會議，屆時將討論空氣汙染與健康議題，並共同制定空氣汙染與疾病防治國家戰略。

台灣健康空氣行動聯盟表示，環境部官員自鳴得意，去年ＰＭ2.5年均值的比較基準竟然是六年前數值，以該聯盟執行長楊澤民統計的今年度台澎金馬ＰＭ2.5年均值為十三微克，對照去年的十二點八微克，是不減反增。

迎接2026年到來，全台各地跨年煙火活動繽紛登場，從北到南、由城市到離島，夜空同時綻放璀璨光芒。台北都會區101大樓煙火勾勒城市天際線；中部地區融入山海地景與音樂節奏，展現自然與人文交織的魅力；南台灣則以熱情奔放的煙火秀點亮港灣與河岸。絢麗煙火伴隨倒數聲響，照亮全台夜空，象徵嶄新一年希望啟航，為民眾送上對2026年的祝福與期待。

