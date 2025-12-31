外送員專法力拚明年初完成三讀程序 朝野立委敲定法案名稱及立法意旨

針對外送員專法草案，立法院今天進行協商，確定該法名稱為「外送員權益保障及外送平臺管理法」。立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委廖偉翔表示，希望外送員專法盡快完成三讀，「2025年順利結束，我們明年再接再厲。」

立法院社會福利及衛生環境委員會先前初審通過外送員專法草案，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，也不得低於新台幣45元。不過，朝野立委針對法案名稱、立法精神意旨仍有歧義，因此保留2項條文送交黨團協商。

廖偉翔今天再度召集協商此案，勞動部長洪申翰在會中表示，對於該法的主管機關，勞動部原本有所堅持，然而綜觀世界各國立法先例，出發點都是外送員權益保障，「參考國際經驗，勞動部很難迴避責任」，因此後來才會決定扛起責任，但也希望法規名稱名副其實。

洪申翰說，外送員保障仍是專法的重中之重，希望能夠凸顯這些人的權益保障，因此傾向將「外送員權益保障」跟「平台管理」都納入法案名稱。

國民黨立委洪孟楷表示，外送員跟外送平台，法案名稱誰前誰後，大家不是特別在意，重點在於外送專法，希望讓外送平台管理、外送員、消費者與餐廳都能獲得保障，「劣幣不要驅逐良幣」，法案實質推進比較重要。

民進黨立委林月琴表示，該專法主要針對外送員權益，還是希望把外送員放在前面；民眾黨立委陳昭姿則說，民眾黨團秉持開放態度，尊重朝野立委討論結果，「部長的說法也是可以接受，我們沒有堅持自己的版本。」

由於朝野立委並未堅持法案名稱，勞動部建議定名為「外送員權益保障及外送平臺管理法」，同時也提出修正版立法意旨，「為保障外送員、消費者、合作商家權益及管理外送平台業者，以平衡各方權利義務關係，特制定本法，而權益保障及管理依本法規定。」

廖偉翔會後透過臉書發文表示，跨黨派立委今天終於達成共識，正式將外送員專法全名定為「外送員權益保障及外送平臺管理法」，接下來會盡速送到院會完成二三讀程序，希望能夠早日保障外送員、外送平台及消費者權益，「2025年順利結束，我們明年再接再厲。」

