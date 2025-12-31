縣市政府搶辦跨年演唱會 學者反問：每年需人擠人的用力吶喊?
近20年許多縣市政府搶辦跨年晚會，各處上演藝人趕場及民眾擠爆會場的場面，但學者認為，縣市政府辦跨年晚會雖能刺激消費帶動城市經濟，但每一年比卡司比規模，一成不變的操作模式，是否真能帶給民眾不同的體驗與想法？一年應是「回顧過去及對未來的美好想像」，政府該轉型應思考如何更具創意及有意義的節慶活動。
東吳大學社會學系專任副教授劉維公表示，從2000千禧年後跨年的儀式感愈來愈強，跨年確實也是城市經濟非常重要的一環，但現在各縣市政府辦跨年活動缺乏想像力，每一年砸大錢比卡司比規模，該是認真思考不一樣的企畫內容，讓跨年活動不再只流於喧鬧或這麼用力吶喊。
劉維公認為，跨年的實質意涵是關心周遭的人事物，城市發展的概念是每一個地方有自己的特色，不再以人擠人的方式創造巨觀奇景式形象，如法國巴黎或西班牙巴塞隆納都強調在15分鐘走路或騎單車里程辦地方慶典，無須大量移動製造太多碳排放，更強調人文關懷及環境永續，這也是值得政府思考的方向。
劉維公建議，政府也可舉辦地方型的跨年活動，如台北天母過去放煙火，另內湖或其他行政區可自行舉辦溫馨的跨年倒數，甚至可在教堂舉杯慶祝或如法鼓山跨年法會形式，讓跨年變得更豐富及多元，另在國外也有人以跳水方式慶祝迎接新年，這些方式不僅有儀式感，也凸顯關心周遭人的實質意涵，讓人對新年有更多美好的期待與想像。
實踐大學建築系副教授李清志表示，跨年是一個揮別過去及迎接思考新的一年的開始，他個人傾向較安靜的方式度過，但現在政府辦跨年演唱會常僅是狂歡喧鬧，如果透過寧靜及平靜的方式舉辦活動或許更適合新年。
