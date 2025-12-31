跨年夜北捷全線總運量破237萬人次 晚會周邊4站人潮卻減少

2025台北跨年晚會活動登場，不少人下班後也安排活動，截至晚間9時，北捷統計，全線總運量約237.2萬人次，較去年跨年平均運量增加約3萬。

不過晚會現場的信義計畫區天氣不佳，市府周邊4站市政府、國父紀念館、台北101/世貿、象山，從下午4時到晚上9時，運量11.7萬人次，較去年跨年同時段運量減少約1.3萬人次。

北捷從31日6時起營運至元旦24時（小碧潭支線及新北投支線除外），連續42小時營運不收班，而今天晚間10時30分至清晨6時，北捷也祭出，從南京三民、小巨蛋進站，搭捷運免費，台北大巨蛋也有免費接駁車直達南京三民。

商品推薦