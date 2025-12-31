中油調降1月電業用戶、工業用戶天然氣價 民生用戶不調整
台灣中油31日宣布，2026年1月調降電業用戶、工業用戶天然氣價格，電業用戶調降1.10%，工業用戶平均調降9.30%；民生用戶天然氣價格雖仍遠低於進口成本，但價格不調整並維持由台灣中油吸收。
此外，台灣中油公司也宣布，維持亞鄰最低價、適度調整反映成本，自2026年1月1日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.0元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元。
台灣中油表示，雖時值冬季用氣高峰，惟歐亞地區天然氣庫存充足，國際LNG市場價格呈現下跌趨勢，致整體進口氣源成本降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，新年度年1月電業用戶調降1.10%，工業用戶平均調降9.30%；另因考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，民生用戶天然氣價格維持不調整。
台灣中油另外指出，維持亞鄰最低價、適度調整反映成本，宣布自2026年1月1日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.0元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元。
台灣中油強調，本次調整並未完全反映成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自2021年起長期未反映實際氣源成本，2021年至2024年液化石油氣產品累計吸收金額443億元、2025年截至11月底液化石油氣產品累計吸收金額約108億元，爰2026年1月適度調整液化石油氣價格。調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家(日本、韓國)。
