北高直達車遭批「不應繞過台中」 高鐵秀數據：每周1134班僅5班沒停

高鐵明年2月2日起再增班並推出新班表，其中平日每日夜間首開1班不停靠台中的「台北-高雄直達車」，但國民黨立委楊瓊瓔質疑「全線第二大站台中不應該被繞過」。對此，高鐵公司說明，新班表每周僅5班未停靠台中，停靠台中高達1129班，逾99%班次均停靠台中，運能充足。

高鐵明年2月2日起推新班表，每周夜間時段增開6班次南下列車，總班次將達1134班，新增開車次採全新停靠模式，其中1985車次自每周一至每周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站，直達台南站後至左營站，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間縮短至95分鐘，提供台南、高雄二地旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇。

但立委楊瓊瓔質疑，直達車雖可縮短北高區間時間，但一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量，忽視台中高鐵運量需求。

楊瓊瓔指出，台中是全線第二大站，有運量、有轉乘、有區域支撐功能，任何增班方案都應將台中納入核心節點之一，「台中不該被繞過，台中應被『看見』。」

對此，高鐵回應，明年2月2日起，每周1134班次，僅5班未停靠台中站，逾99%班次均有停靠台中站，且新增的1985班次前5分鐘及後5分鐘均有列車停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。

高鐵強調，觀察晚間旅運需求，南部旅客在平常日北上商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，因此才特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家需求。

