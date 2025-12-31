快訊

跨年賞煙火要帶傘！元旦強烈大陸冷氣團來襲 低溫下探6度時間點曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到東北季風影響，民眾今晚外出參加跨年活動要攜帶雨具，元旦白天強烈大陸冷氣團南下，迎風面有局部大雨，周五低溫下探6度。聯合報系資料照
受到東北季風影響，今晚大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚外出參加跨年活動要攜帶雨具，元旦白天起強烈大陸冷氣團南下，迎風面有局部大雨，周五低溫下探6度，周日各地氣溫才回升，但苗栗以南需留意日夜溫差大。

今晚東北季風持續影響，北部易有降雨，大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨或豪雨；劉沛滕說，今天北部吹東北風，中南部北北東風，若要觀賞煙火建議找上風處，即施放地點的偏北方或偏東方，較不會受到煙霧影響。

明天元旦（1月1日）白天強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周日（1月4日）清晨。明天北部有明顯降雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭有局部大雨，花東有局部短暫降雨，中南部則為多雲的天氣。

周五（1月2日）晚間水氣減少，桃園以北、東北部地區有短暫降雨，東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，竹苗地區、中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六、周日（1月3日、4日）轉為乾冷的天氣，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

下周一（1月5日）另一波大陸冷氣團南下，下周二、下周三（1月6日、7日）受到大陸冷氣團影響。下周一、下周二桃園以北、東北部、東部有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴；下周三各地大多為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，劉沛滕指出，今晚受到東北季風影下，北部、東半部濕冷，西半部低溫將至16至18度；明天元旦強烈大陸冷氣團南下，溫度愈晚愈冷，周五晚間起水氣減少，周六、周日轉為乾冷，其中最冷時間落在周五晚間至周六清晨，中部以北低溫下探10度，局部地區低溫恐下探6至8度。

周日白天氣溫回升，各地高溫20至22度，下周一至下周三另一波大陸冷氣團南下，氣溫再下降。下周一、下周二西半部、宜蘭低溫12至15度，花東15至17度；高溫北部、宜花17至21度，中南部、台東21至25度。

劉沛滕表示，周五北部及宜蘭1500至2000公尺高山、中部3000公尺以上高山有降雪機率。另外，今天到周五上半天風力偏強，沿海空曠地區有8至10級強陣風，另要留意4至5米浪高。

冷氣團 低溫 東北季風 元旦 豪雨

