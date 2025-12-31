健康你我他／燕麥堅果優格配豆漿 早餐吃得豐盛又健康

以前早餐都是吃方便餐，自從有了骨質疏鬆、肌力流失和腸胃毛病，慎選搭配的餐飲，成了重要課題，而早餐是啟動一天新陳代謝的樞紐，更是重中之重。

起床後、空腹時，我先吃一包益生菌和溫開水，幫助調和體質、排便順暢。然後吃水煮蛋，搭配牛奶、堅果及一顆水果的早餐，即可補充蛋白質、鈣質、膳食纖維和維生素了。

有時換換口味，改蒸地瓜和雞胸肉，能吃得更有飽足感。燕麥片、堅果加上優格，搭配無糖豆漿，也能吃得豐盛又健康。水果要選當季，便宜又好吃，冬天最常吃橘子、椪柑、棗子和小番茄，除了營養充分，每天看到黃澄澄、綠油油、紅咚咚…繽紛色彩，會讓人心情更愉悅，精神抖擻起來。

偶爾貪懶想吃外食，不再像年輕時老往速食店跑，而是精心挑選輕食店，比如南瓜芋頭粥、苜蓿芽養生捲、蔬果沙拉等。我的選餐原則是盡量掌握「非加工食品、非精緻澱粉、優質蛋白質和無糖飲料」，這樣就不會吃到NG地雷食物，增加身體負擔影響健康。

早餐後做緩和運動，也是我醒腦和提升元氣的關鍵。輕鬆散步或騎單車，有助於增肌減脂和降血糖，且呼吸新鮮空氣，眼睛望遠，可讓身心靈紓壓解放，調整最佳狀態，以迎接美好的一天。希望新的一年，我能擁有龍馬精神，「馬」上安康、「馬」力全開。