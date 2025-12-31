台灣海峽風浪凶險 澎湖輪元旦及周五船班受影響延後

往來高雄與澎湖馬公港的「澎湖輪」由於受到東北季風影響、海況不佳，原本預定元旦當天下午澎湖輪將從馬公開往高雄，以及1月2日由高雄開往馬公，但都因海象影響被迫延後，預計最快1月3日上午才會有船班由高雄開往澎湖。

台灣航業公司指出，往來高雄與馬公間「澎湖輪」受東北季風影響海象不佳，原定1月2日晚間11時30分由高雄出發往澎湖的航班，將因此調整至1月3日上午9時再開航，避免因海象狀況造成風險。

