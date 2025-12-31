今年跨年氣氛很不同...北捷出近3000人盾牌鋼叉都用上 民眾仍憂心

跨年晚會今天登場，各地都有舉辦活動，北捷「潮天團」今天也再次出動疏散人潮，有鑒於1219隨機殺人案發生，北捷在維安部署也加強，除人力增加外，重點車站也配備防禦盾牌、鋼叉及伏暴魔束帶等裝備，並加強巡邏頻率，不過還是有民眾擔心跨年人潮太多或安檢程序太複雜，選擇改期或取消活動。

北捷今天晚上於市府站舉辦疏運記者會，因應大量疏散人流現場也有「潮天團」會在國父紀念館、市政府、南京三民、小巨蛋4個站點管控人流，北捷站務處長陳忠助也說，去年跨年期間捷運人潮約312.2萬人次，因應相關攻擊事件，人力、設備上也有加強戒備。

捷運公司指出，此次總動員人力比去年多出100人，總人力約2900人，捷運公司保全也加強巡檢，頻率從1日4次變成1日8次，14個重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，並在21日起連續3天，全系統117個車站密集執行無差別攻擊危安演練外，後續各站每周持續演練一次，確保所有人員熟悉應變流程。

捷運公司也提醒，若發生多區域火災警報及複合式異常狀況，即視同危安事件，立即啟動危安SOP，即時應變處置。通報聯防方面，加強落實警消單位、軌道運輸同業、聯合防災中心或共構聯開單位橫向聯繫，確保在重大突發事件時迅速應對。

不過由於1219隨機殺人案剛發生，不少民眾也有疑慮，陳姓民眾表示，原本和朋友約好要跨年吃飯，但是因為殺人案發生，怕潮人太多，且很擁擠、危險，決定改到週末約吃飯地點也避開人潮熱區；董姓民眾也說本來想要進到活動會場聽一下演唱會，但看到入口處有安檢只好打消念頭，回家看電視。

