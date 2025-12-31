快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

今年跨年氣氛很不同...北捷出近3000人盾牌鋼叉都用上 民眾仍憂心

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷「潮天團」今天也再次出動疏散人潮，有鑒於1219隨機殺人案發生，北捷在維安部署也加強，除人力增加外，重點車站也配備防禦盾牌、鋼叉及伏暴魔束帶等裝備，並加強巡邏頻率。記者洪子凱／攝影
北捷「潮天團」今天也再次出動疏散人潮，有鑒於1219隨機殺人案發生，北捷在維安部署也加強，除人力增加外，重點車站也配備防禦盾牌、鋼叉及伏暴魔束帶等裝備，並加強巡邏頻率。記者洪子凱／攝影

跨年晚會今天登場，各地都有舉辦活動，北捷「潮天團」今天也再次出動疏散人潮，有鑒於1219隨機殺人案發生，北捷在維安部署也加強，除人力增加外，重點車站也配備防禦盾牌、鋼叉及伏暴魔束帶等裝備，並加強巡邏頻率，不過還是有民眾擔心跨年人潮太多或安檢程序太複雜，選擇改期或取消活動。

北捷今天晚上於市府站舉辦疏運記者會，因應大量疏散人流現場也有「潮天團」會在國父紀念館、市政府、南京三民、小巨蛋4個站點管控人流，北捷站務處長陳忠助也說，去年跨年期間捷運人潮約312.2萬人次，因應相關攻擊事件，人力、設備上也有加強戒備。

捷運公司指出，此次總動員人力比去年多出100人，總人力約2900人，捷運公司保全也加強巡檢，頻率從1日4次變成1日8次，14個重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備，並在21日起連續3天，全系統117個車站密集執行無差別攻擊危安演練外，後續各站每周持續演練一次，確保所有人員熟悉應變流程。

捷運公司也提醒，若發生多區域火災警報及複合式異常狀況，即視同危安事件，立即啟動危安SOP，即時應變處置。通報聯防方面，加強落實警消單位、軌道運輸同業、聯合防災中心或共構聯開單位橫向聯繫，確保在重大突發事件時迅速應對。

不過由於1219隨機殺人案剛發生，不少民眾也有疑慮，陳姓民眾表示，原本和朋友約好要跨年吃飯，但是因為殺人案發生，怕潮人太多，且很擁擠、危險，決定改到週末約吃飯地點也避開人潮熱區；董姓民眾也說本來想要進到活動會場聽一下演唱會，但看到入口處有安檢只好打消念頭，回家看電視。

北捷今天晚上於市府站舉辦疏運記者會，因應大量疏散人流現場也有「潮天團」會在國父紀念館、市政府、南京三民、小巨蛋4個站點管控人流。記者洪子凱／攝影 。
北捷今天晚上於市府站舉辦疏運記者會，因應大量疏散人流現場也有「潮天團」會在國父紀念館、市政府、南京三民、小巨蛋4個站點管控人流。記者洪子凱／攝影 。
北捷今天晚上於市府站舉辦疏運記者會，因應大量疏散人流現場也有「潮天團」會在國父紀念館、市政府、南京三民、小巨蛋4個站點管控人流。記者洪子凱／攝影 。
北捷今天晚上於市府站舉辦疏運記者會，因應大量疏散人流現場也有「潮天團」會在國父紀念館、市政府、南京三民、小巨蛋4個站點管控人流。記者洪子凱／攝影 。

捷運公司 殺人案 跨年晚會 北捷 安檢

延伸閱讀

德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論

跨年網路恐嚇4案查獲1嫌 刑事局加強網巡防模仿效應

加強跨年、元旦疏運安全 鐵警局加強聯防4措施

陪粉絲唱進2026 百萬網紅「黃氏兄弟」首辦跨年一日兩場不喊累

相關新聞

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

第8屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，僅通過4名董事，離10名門檻仍有距離，董事會依然難產。14名董事候選人中，僅王...

別讓孩子喝成小胖子 醫揭含糖飲料「恐怖真相」

現代人健康意識抬頭，許多家長對於孩子的飲食管控越趨嚴格，尤其是「含糖飲料」更被視為大忌。一名網友近日在Mobile01論壇發文感嘆，自己小時候糖果餅乾不忌口，甚至將速食當作獎勵，沒想到孩子上幼幼班後，才發現家長群組中多數人都嚴格禁止小孩喝含糖飲料，連含益生菌的乳酸產品都被列入黑名單，讓他驚覺「糖的危害甚烈，真的不能鐵齒」。

獨漏藥師！總統府邀醫事團體主辦升旗 藥師全聯會理事長：別屏除我們

115年元旦升旗以「健康台灣，團結守護」為主題，總統府指出，盼藉此展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。活動...

國人十大癌症「大腸癌」排第二...追蹤卻卡關 醫界籲簡化登錄系統

衛福部國健署昨公布「2023年癌症登記報告」，國人最新十大癌症中，大腸癌新發人數1萬9074人，僅次於肺癌排名第二，但在...

台灣海峽風浪凶險 澎湖輪元旦及周五船班受影響延後

往來高雄與澎湖馬公港的「澎湖輪」由於受到東北季風影響、海況不佳，原本預定元旦當天下午澎湖輪將從馬公開往高雄，以及1月2日...

今年跨年氣氛很不同...北捷出近3000人盾牌鋼叉都用上 民眾仍憂心

跨年晚會今天登場，各地都有舉辦活動，北捷「潮天團」今天也再次出動疏散人潮，有鑒於1219隨機殺人案發生，北捷在維安部署也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。