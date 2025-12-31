獨漏藥師！總統府邀醫事團體主辦升旗 藥師全聯會理事長：別屏除我們

115年元旦升旗以「健康台灣，團結守護」為主題，總統府指出，盼藉此展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。活動由醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會與護理師公會全聯會共同擔任主辦單位，卻獨缺「藥師公會全聯會」，有知情人士推測，這與新任理事長林憶君為民眾黨籍有關。

「醫療體系每個專業合作，守護全民健康，藥師樂意參與，別把藥師屏除在外。」林憶君低調表示，不清楚總統府決策原因，全聯會也未主動表示抗議，但醫藥不同職類間本就強調彼此合作，漏掉藥師並不合理，且回顧疫情期間，藥師在社區藥局發放口罩、快篩等，到後來的送藥到府，都冒著被感染風險，扛下防疫責任，「藥師站在前線付出，社會各界均有目共睹。」

林憶君說，以花蓮縣為例，全縣從南到北距離長達逾百公里，藥師送藥必須上山下海，尤其深入部落山區原住民部落送藥時，因部落地址分布不如平地城鎮明確，加上道路陌生，藥師晚間下班後前往送藥，往往需要先找到部落教堂、警察局作為定位，並冒著流浪狗攔路狂吠，蛇類出沒等人身安全風險，才能完成送藥。

曾有藥師因在晚間送藥，遭警方攔下臨檢，藥師公會為避免類似誤會，特製印有「小蜜蜂」背心，讓送藥藥師穿上，方便警方辨認。林憶君說，曾有一名藥師擔心偏鄉民眾發燒不適，加上疫情趨勢瞬息萬變，民眾一個晚上沒拿到藥，心中恐慌會加劇，因此堅持深夜送藥，完成任務回到家中時，已是深夜，這段故事讓她很感動，「在充滿不確定性的疫情時間，藥師與民眾撐過最艱難時刻。」

林憶君說，藥師這幾年的付出「不相信政府沒看到」，藥師願意幫忙、願意參與共同照顧民眾，「各項醫療照護中不可能沒有藥師，國內各職類醫事人員應攜手共好才是對的，缺一不可」，全聯會將持續強化藥師角色，並推動藥師角色多元化，未來在長照計畫、在宅醫療層面，藥師都很樂意參與協助，發揮專業促進民眾用藥安全。

