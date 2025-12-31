快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

聽新聞
0:00 / 0:00

獨漏藥師！總統府邀醫事團體主辦升旗 藥師全聯會理事長：別屏除我們

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
115年元旦升旗以「健康台灣 團結守護」為主題，活動由醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會與護理師公會全聯會共同擔任主辦單位，圖為升旗典禮活動公布記者會。圖左五為總統府副秘書長何志偉。圖／取自牙醫師全聯會臉書
115年元旦升旗以「健康台灣 團結守護」為主題，活動由醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會與護理師公會全聯會共同擔任主辦單位，圖為升旗典禮活動公布記者會。圖左五為總統府副秘書長何志偉。圖／取自牙醫師全聯會臉書

115年元旦升旗以「健康台灣，團結守護」為主題，總統府指出，盼藉此展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。活動由醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會與護理師公會全聯會共同擔任主辦單位，卻獨缺「藥師公會全聯會」，有知情人士推測，這與新任理事長林憶君為民眾黨籍有關。

「醫療體系每個專業合作，守護全民健康，藥師樂意參與，別把藥師屏除在外。」林憶君低調表示，不清楚總統府決策原因，全聯會也未主動表示抗議，但醫藥不同職類間本就強調彼此合作，漏掉藥師並不合理，且回顧疫情期間，藥師在社區藥局發放口罩、快篩等，到後來的送藥到府，都冒著被感染風險，扛下防疫責任，「藥師站在前線付出，社會各界均有目共睹。」

林憶君說，以花蓮縣為例，全縣從南到北距離長達逾百公里，藥師送藥必須上山下海，尤其深入部落山區原住民部落送藥時，因部落地址分布不如平地城鎮明確，加上道路陌生，藥師晚間下班後前往送藥，往往需要先找到部落教堂、警察局作為定位，並冒著流浪狗攔路狂吠，蛇類出沒等人身安全風險，才能完成送藥。

曾有藥師因在晚間送藥，遭警方攔下臨檢，藥師公會為避免類似誤會，特製印有「小蜜蜂」背心，讓送藥藥師穿上，方便警方辨認。林憶君說，曾有一名藥師擔心偏鄉民眾發燒不適，加上疫情趨勢瞬息萬變，民眾一個晚上沒拿到藥，心中恐慌會加劇，因此堅持深夜送藥，完成任務回到家中時，已是深夜，這段故事讓她很感動，「在充滿不確定性的疫情時間，藥師與民眾撐過最艱難時刻。」

林憶君說，藥師這幾年的付出「不相信政府沒看到」，藥師願意幫忙、願意參與共同照顧民眾，「各項醫療照護中不可能沒有藥師，國內各職類醫事人員應攜手共好才是對的，缺一不可」，全聯會將持續強化藥師角色，並推動藥師角色多元化，未來在長照計畫、在宅醫療層面，藥師都很樂意參與協助，發揮專業促進民眾用藥安全。

藥師 醫師 疫情 總統府 元旦升旗

延伸閱讀

總統府元旦升旗 韓國瑜明天再次出席

遞朝野和解橄欖枝 鄭麗文明出席總統府前元旦升旗

明天元旦升旗 命理師教2026年用印章、幸運色、錢包開運旺財

苗栗元旦升旗限量送國旗帽、國旗 摸彩有機會抽到iPhone

相關新聞

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

第8屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，僅通過4名董事，離10名門檻仍有距離，董事會依然難產。14名董事候選人中，僅王...

別讓孩子喝成小胖子 醫揭含糖飲料「恐怖真相」

現代人健康意識抬頭，許多家長對於孩子的飲食管控越趨嚴格，尤其是「含糖飲料」更被視為大忌。一名網友近日在Mobile01論壇發文感嘆，自己小時候糖果餅乾不忌口，甚至將速食當作獎勵，沒想到孩子上幼幼班後，才發現家長群組中多數人都嚴格禁止小孩喝含糖飲料，連含益生菌的乳酸產品都被列入黑名單，讓他驚覺「糖的危害甚烈，真的不能鐵齒」。

獨漏藥師！總統府邀醫事團體主辦升旗 藥師全聯會理事長：別屏除我們

115年元旦升旗以「健康台灣，團結守護」為主題，總統府指出，盼藉此展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。活動...

國人十大癌症「大腸癌」排第二...追蹤卻卡關 醫界籲簡化登錄系統

衛福部國健署昨公布「2023年癌症登記報告」，國人最新十大癌症中，大腸癌新發人數1萬9074人，僅次於肺癌排名第二，但在...

台灣海峽風浪凶險 澎湖輪元旦及周五船班受影響延後

往來高雄與澎湖馬公港的「澎湖輪」由於受到東北季風影響、海況不佳，原本預定元旦當天下午澎湖輪將從馬公開往高雄，以及1月2日...

今年跨年氣氛很不同...北捷出近3000人盾牌鋼叉都用上 民眾仍憂心

跨年晚會今天登場，各地都有舉辦活動，北捷「潮天團」今天也再次出動疏散人潮，有鑒於1219隨機殺人案發生，北捷在維安部署也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。