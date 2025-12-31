別讓孩子喝成小胖子 醫揭含糖飲料「恐怖真相」
現代人健康意識抬頭，許多家長對於孩子的飲食管控越趨嚴格，尤其是「含糖飲料」更被視為大忌。一名網友近日在Mobile01論壇發文感嘆，自己小時候糖果餅乾不忌口，甚至將速食當作獎勵，沒想到孩子上幼幼班後，才發現家長群組中多數人都嚴格禁止小孩喝含糖飲料，連含益生菌的乳酸產品都被列入黑名單，讓他驚覺「糖的危害甚烈，真的不能鐵齒」。
這篇貼文引發網友熱烈討論，許多人紛紛表示認同，指出糖分攝取過量不僅會對身高和大腦發育產生負面影響，還可能削弱免疫力，甚至導致孩子變得肥胖或體弱多病。也有網友分析世代差異，認為過去生得多多採粗放式教養，現在生得少自然變得精緻化養育；此外，雖然有意見認為凡事適量即可，但對於化學合成糖仍應敬而遠之。另有網友提醒，若小時候管制太嚴，長大後反而容易出現報復性攝取的行為，因此培養正確的飲食觀念才是根本之道。
事實上，兒童內分泌科醫師陳奕成日前也在臉書粉專發文示警，切勿小看含糖飲料對小朋友生長的影響，否則一個暑假過後，孩子體重可能「突然爆表」。
陳奕成醫師引用《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）的研究指出，含糖飲料是兒童肥胖的「大魔王」。研究將600多位5至12歲的兒童分為兩組，一組每天喝250毫升含糖飲料，另一組則喝無糖飲料；追蹤一年半後發現，喝含糖飲料組的孩子，體重、皮下脂肪厚度、腰圍身高比及體脂率等肥胖指標均顯著增加。
為何含糖飲料威力如此驚人？陳奕成醫師解釋，含糖飲料熱量高且容易吸收，最可怕的是它「不會產生飽足感」，孩子喝完飲料後，往往還吃得下其他食物，導致每日總熱量攝取爆表，長期下來多餘熱量轉化為脂肪，便引發肥胖問題。
對於已經超重或肥胖的孩子，陳奕成醫師建議最簡單有效的方法就是「徹底停喝」。根據研究，原本愛喝含糖飲料的肥胖兒童，只要每天減少約1.7份含糖飲料，一年後體重平均可減少約2公斤，BMI指數也能下降約0.5。專家呼籲，為了孩子的長遠健康，家長應以身作則，盡量以開水、無糖豆漿或鮮乳取代含糖飲料，從小建立健康的飲食習慣。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言