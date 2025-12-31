快訊

別讓孩子喝成小胖子 醫揭含糖飲料「恐怖真相」

含糖飲料被視為兒童肥胖的元兇之一，醫師指出，這類飲料熱量高且無飽足感，容易導致孩子攝取過多熱量。示意圖／Ingimage
現代人健康意識抬頭，許多家長對於孩子的飲食管控越趨嚴格，尤其是「含糖飲料」更被視為大忌。一名網友近日在Mobile01論壇發文感嘆，自己小時候糖果餅乾不忌口，甚至將速食當作獎勵，沒想到孩子上幼幼班後，才發現家長群組中多數人都嚴格禁止小孩喝含糖飲料，連含益生菌的乳酸產品都被列入黑名單，讓他驚覺「糖的危害甚烈，真的不能鐵齒」。

這篇貼文引發網友熱烈討論，許多人紛紛表示認同，指出糖分攝取過量不僅會對身高和大腦發育產生負面影響，還可能削弱免疫力，甚至導致孩子變得肥胖或體弱多病。也有網友分析世代差異，認為過去生得多多採粗放式教養，現在生得少自然變得精緻化養育；此外，雖然有意見認為凡事適量即可，但對於化學合成糖仍應敬而遠之。另有網友提醒，若小時候管制太嚴，長大後反而容易出現報復性攝取的行為，因此培養正確的飲食觀念才是根本之道。

事實上，兒童內分泌科醫師陳奕成日前也在臉書粉專發文示警，切勿小看含糖飲料對小朋友生長的影響，否則一個暑假過後，孩子體重可能「突然爆表」。

陳奕成醫師引用《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）的研究指出，含糖飲料是兒童肥胖的「大魔王」。研究將600多位5至12歲的兒童分為兩組，一組每天喝250毫升含糖飲料，另一組則喝無糖飲料；追蹤一年半後發現，喝含糖飲料組的孩子，體重、皮下脂肪厚度、腰圍身高比及體脂率等肥胖指標均顯著增加。

為何含糖飲料威力如此驚人？陳奕成醫師解釋，含糖飲料熱量高且容易吸收，最可怕的是它「不會產生飽足感」，孩子喝完飲料後，往往還吃得下其他食物，導致每日總熱量攝取爆表，長期下來多餘熱量轉化為脂肪，便引發肥胖問題。

對於已經超重或肥胖的孩子，陳奕成醫師建議最簡單有效的方法就是「徹底停喝」。根據研究，原本愛喝含糖飲料的肥胖兒童，只要每天減少約1.7份含糖飲料，一年後體重平均可減少約2公斤，BMI指數也能下降約0.5。專家呼籲，為了孩子的長遠健康，家長應以身作則，盡量以開水、無糖豆漿或鮮乳取代含糖飲料，從小建立健康的飲食習慣。

別讓孩子喝成小胖子 醫揭含糖飲料「恐怖真相」

