國人十大癌症「大腸癌」排第二...追蹤卻卡關 醫界籲簡化登錄系統

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部昨公布最新「2023年癌症登記報告」，大腸癌排名第二，醫界期盼整合追陽申報系統，降低第一線人員工作負擔，讓診所、醫院可以順利獲得獎勵金。本報資料照片
衛福部國健署昨公布「2023年癌症登記報告」，國人最新十大癌症中，大腸癌新發人數1萬9074人，僅次於肺癌排名第二，但在男性新發癌症則排名第一，可見大腸癌對國人健康威脅，不容小覷。為早期發現大腸癌，國健署多年來推動糞便潛血篩檢，甚至於2023年對檢查陽性者提出「追陽計畫」，期望患者獲得好的追蹤、治療。但醫界表示「追陽計畫」登錄系統，有如「蜀道之難」期盼改善。

高雄縣醫師公會榮譽理事長、開業醫師王宏育今於臉書表示，臨床篩檢顯示，大腸癌糞便篩檢陽性者中，約13%可能罹患大腸癌，輕忽不得。因此，臨床發現此類患者時，都會請病人立刻去做大腸鏡檢查，排除大腸癌的可能，或萬一是大腸癌，也可早期切除與治療，但最怕是糞便篩檢陽性者，不去檢查，對大腸癌渾然不知，最後變成轉移、末期，情何以堪。

衛福部2023年6月針對大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌五項癌症篩檢結果為疑似異常個案，開啟「主動追陽」模式（簡稱追陽計畫），其中針對糞便潛血篩檢陽性者，要求診所轉診到大醫院做大腸鏡檢查，做完後，大醫院再把病人轉回診所，經轉診系統一查就知有沒有確實做到。如果追陽成功，國健署將提供2500元獎勵金（診所800元、醫院1700元）。

王宏育指出，關於醫療院所轉診申報系統，原本健保署就有一個轉診系統，轉出轉回，但追陽計畫上路後，還必須填系統才能獲得獎勵金，以往診所「不知道」還要填寫追陽系統，否則醫院轉回來給診所，診所沒有在追陽系統登錄，醫院會拿不到獎勵金，醫院就請診所負責人上課，一定要在複雜的追陽系統登錄。

王宏育說，該診所今天接獲追陽報告，共轉了5個病人，有2人成功，3人不成功，經護理師花了很多功夫查了半天，多方詢問才知是醫院端問題，似乎是醫院個管師沒有填好追陽系統的表格，造成大家都拿不到獎勵金。

王宏育指出，如此申請系統猶如「蜀道之難」，真的是考驗大家的耐心，必須學習很多重複的工作，這樣是人性化的管理制度嗎？他自嘲，這有如他今天第一次到高雄好市多大順店，「真的好大好大，容易令人迷惘」，期盼整合申報系統，降低第一線人員工作負擔，讓診所、醫院可以順利獲得獎勵金。

