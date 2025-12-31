朝野協商達共識 敲定外送員專法名稱、立法意旨

快訊

中央社／ 台北31日電
勞動部長洪申翰。聯合報記者林俊良／攝影
朝野黨團今天協商外送員專法草案，除敲定立法意旨，專法名稱確定為「外送員權益保障及外送平臺管理法」。衛環委員會召委廖偉翔表示，盼草案儘速完成三讀程序，保障外送員、平台及消費者權益。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前初審通過外送員專法草案，其中關於外送員時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。不過朝野對於法案名稱、立法精神意旨仍有歧義，因此保留2條文送交黨團協商。

衛環委員會今天下午2時排定協商外送員專法草案，談及專法名稱，勞動部長洪申翰表示，絕大多數國家的立法都是從外送員權益出發，若參考國際經驗，勞動部願意扛下主管機關職責。

洪申翰強調，儘管法規牽涉平台管理，但若法案稱為「外送平台管理法」，就應該歸其他部會主管，因此他希望法規名副其實，將「外送員權益保障」凸顯出來。

由於在野黨立委並未堅持要在專法名稱中凸顯「平台管理」等字眼，因此經過討論後，草案名稱確定為「外送員權益保障及外送平臺管理法」。草案立法意旨則明定，為保障外送員、消費者、合作商家權益及管理外送平台業者，以平衡各方權利義務關係，特制定本法，而權益保障及管理依本法規定。

草案也明定，若外送平台與外送員間具有僱傭關係，除了專法中的外送服務契約收執、投保團體傷害保險及責任保險、職業災害通報等規定應依照外送員專法外，其餘權益保障事項依照勞動基準法及職業安全衛生法規定。

協商結束後，衛環委員會召委、國民黨立委廖偉翔透過臉書表示，2025最後一天終於跨黨派達成共識，正式把外送專法全名定為「外送員權益保障及外送平臺管理法」，並且完成協商；法案接下來會儘速送到院會，完成二、三讀程序，他希望法案盡快通過，保障外送員、平台及消費者權益。

外送員 法案 時薪 外送平台

