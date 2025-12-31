北部跨年防雨 元旦冷氣團南下愈晚愈冷「低溫探10度以下」

快訊

中央社／ 台北31日電
元旦基隆北海岸、大台北山區仍有局部大雨，且強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，估中部以北低溫探10度以下。聯合報系資料照
氣象署表示，今晚桃園以北、宜蘭持續有短暫雨，晚間跨年留意雨勢；元旦基隆北海岸、大台北山區仍有局部大雨，且強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，估中部以北低溫探10度以下。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天受東北季風影響，北台灣降雨明顯，跨年夜桃園以北、宜蘭都可能會是有短暫雨的天氣，若要出門跨年須留意雨勢。

劉沛滕說，明天起，強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，冷氣團持續影響至明年1月4日清晨，預估最冷時間點是2日晚間至3日清晨，中部以北平地低溫約攝氏10度，局部地區會出現10度以下低溫，白天高溫僅14至16度左右；4日白天短暫回溫，北部高溫約20度。

劉沛滕提到，再下一波大陸冷氣團預計1月5日南下，且影響時間偏長，可能會持續至8、9日，氣溫偏冷，中部以北平地低溫約13、14度，苗栗以南日夜溫差大。

降雨部分，劉沛滕表示，水氣偏多的情況會持續至1月2日上半天，桃園以北、宜蘭易有短暫雨，其中明天在基隆北海岸、大台北山區仍要留意局部大雨發生；2日下半天水氣逐漸減少；3、4日轉多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。

此外，劉沛滕指出，預計1月5日白天大陸冷氣團會挾水氣南下，北部、東半部仍要留意局部短暫雨。

劉沛滕提到，1月2日北部1500至2000公尺山區、中部3000公尺以上高山，有零星降雪的機會；後續雖然持續有冷空氣影響，但水氣偏少，降雪的機會偏低。

劉沛滕也提醒，目前在各沿海已有2至4公尺浪高，明天至1月3日清晨，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生。

