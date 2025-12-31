快訊

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第8屆公視董事會今天於文化部進行董事審查會議。記者陳宛茜／翻攝
第8屆公視董事會今天於文化部進行董事審查會議。記者陳宛茜／翻攝

第8屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，僅通過4名董事，離10名門檻仍有距離，董事會依然難產。14名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位候選人通過審查，7名現任董事「團滅」全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都遭否決。

公視董事會至少11名成員，其中員工董事1名已經選出。即14名候選人中，必須10人通過審查方可組成董事會。行政院勢必再提名第2波董事候選人名單，方能組成第8屆公視董事會。

根據審查委員上次會議結論，拿到8票同意票以上的候選人可進行第二輪投票。施振榮、舒米恩、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、盧彥芬皆進入第二輪，但依然遭到否決。接著只差一票的洪馨蘭、黃兆徽進入第三輪投票，也是無法起死回生。

通過董事為：政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如。其中張杏如拿到14票同意票通過，是通過董事中最高票的。

遭否決董事候選人為施振榮、丁菱娟、汪兆謙、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬，現任七名公視董事統統落馬「團滅」。審查會議中，一名審查委員表示，公視這幾年風風雨雨，包括TAIWAN PLUS問題重重，現任董事難辭其咎。

通過的監察人則有:若谷股份有限公司董事長馬天宗、政大會計系名譽教授馬秀如、電影製作高文宏、台大管理學院教授劉啟群。萬國法律事務所資深合夥律師范瑞華則遭否決。

提名名單依公共電視法規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉十五位民間專家學者代表所組成的「第八屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業。今天共計出席12名審查委員:馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰，三位委員許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。

公視 朱宗慶 行政院 文化部

延伸閱讀

第8屆公視董事首次審查會議 施振榮意外中箭落馬「近半不同意」

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

因應少子女化 卓揆：精進兒少未來帳戶

經發會顧問會議聚焦少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

相關新聞

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

第8屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，僅通過4名董事，離10名門檻仍有距離，董事會依然難產。14名董事候選人中，僅王...

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

今天跨年夜，因應1219才發生隨機攻擊事件，今年北市府跨年維安大幅升級，下午一點起，跨年晚會舞台搖滾區民眾入場需要先過安...

第8屆公視董事首次審查會議 施振榮意外中箭落馬「近半不同意」

第8屆公視董事審查會議今天於文化部舉行。目前審查6位董事，其中智榮基金會董事長施振榮以現任董事身分成為本屆董事候選人，卻...

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

第七屆公視董監事任期屆滿逾半年，今天於文化部進行第8屆首場董事審查會議。目前審查3位董事，政大傳播學院副教授王亞維、朱宗...

國人十大癌症「大腸癌」排第二...追蹤卻卡關 醫界籲簡化登錄系統

衛福部國健署昨公布「2023年癌症登記報告」，國人最新十大癌症中，大腸癌新發人數1萬9074人，僅次於肺癌排名第二，但在...

跨年衝武嶺看日出？冷氣團來襲合歡山當心「冰上行車」

合歡山是迎新年曙光熱門景點，人潮擠爆讓武嶺被稱為武嶺市場。不過，隨著大陸冷氣團南下，合歡山高海拔地區可能降霰或下雪，公路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。