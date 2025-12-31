第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」
第8屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，僅通過4名董事，離10名門檻仍有距離，董事會依然難產。14名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位候選人通過審查，7名現任董事「團滅」全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都遭否決。
公視董事會至少11名成員，其中員工董事1名已經選出。即14名候選人中，必須10人通過審查方可組成董事會。行政院勢必再提名第2波董事候選人名單，方能組成第8屆公視董事會。
根據審查委員上次會議結論，拿到8票同意票以上的候選人可進行第二輪投票。施振榮、舒米恩、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、盧彥芬皆進入第二輪，但依然遭到否決。接著只差一票的洪馨蘭、黃兆徽進入第三輪投票，也是無法起死回生。
通過董事為：政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如。其中張杏如拿到14票同意票通過，是通過董事中最高票的。
遭否決董事候選人為施振榮、丁菱娟、汪兆謙、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬，現任七名公視董事統統落馬「團滅」。審查會議中，一名審查委員表示，公視這幾年風風雨雨，包括TAIWAN PLUS問題重重，現任董事難辭其咎。
通過的監察人則有:若谷股份有限公司董事長馬天宗、政大會計系名譽教授馬秀如、電影製作高文宏、台大管理學院教授劉啟群。萬國法律事務所資深合夥律師范瑞華則遭否決。
提名名單依公共電視法規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉十五位民間專家學者代表所組成的「第八屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業。今天共計出席12名審查委員:馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰，三位委員許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。
