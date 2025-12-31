搭台鐵低碳旅行 響應環保住宿兌換好禮
為持續推廣低碳旅行，台鐵公司配合交通部觀光署啟動「住宿 x 低碳運具」專區，推出之「鐵道旅遊，低碳同行」活動，自2026年1月1日起加碼新增具金級環保標章之合作旅館，並將兌換活動延長至2026年3月1日，讓更多旅客能以「搭火車＋入住永續旅宿」的方式輕鬆響應低碳旅行。
台鐵公司表示，為鼓勵旅客搭乘台鐵對號列車並入住永續認證旅宿，凡搭乘台鐵對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票與飯店發票，即可兌換台鐵便當抵用券2張（面額各100元）或禮賓室抵用券2張（面額各100元），兌完為止。
台鐵公司指出，此次加碼擴大合作對象後，各地永續旅宿選擇更為多元，便利旅客規劃兼具交通與住宿永續理念的旅行行程。
台鐵公司說明，此次合作旅宿新增金級環保標章旅館，除提升旅客在地選擇外，也期望透過擴大永續旅宿參與，帶動更友善環境的旅遊模式；同時延長活動時間，讓春節前後旅遊規畫的民眾亦能參與，感受低碳旅遊的魅力。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言