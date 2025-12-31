搭台鐵低碳旅行 響應環保住宿兌換好禮

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
搭火車慢遊台灣好風光，響應環保住宿兌換好禮。聯合報系資料照
為持續推廣低碳旅行，台鐵公司配合交通部觀光署啟動「住宿 x 低碳運具」專區，推出之「鐵道旅遊，低碳同行」活動，自2026年1月1日起加碼新增具金級環保標章之合作旅館，並將兌換活動延長至2026年3月1日，讓更多旅客能以「搭火車＋入住永續旅宿」的方式輕鬆響應低碳旅行。

台鐵公司表示，為鼓勵旅客搭乘台鐵對號列車並入住永續認證旅宿，凡搭乘台鐵對號列車並入住永續認證旅宿，憑車票與飯店發票，即可兌換台鐵便當抵用券2張（面額各100元）或禮賓室抵用券2張（面額各100元），兌完為止。

台鐵公司指出，此次加碼擴大合作對象後，各地永續旅宿選擇更為多元，便利旅客規劃兼具交通與住宿永續理念的旅行行程。

台鐵公司說明，此次合作旅宿新增金級環保標章旅館，除提升旅客在地選擇外，也期望透過擴大永續旅宿參與，帶動更友善環境的旅遊模式；同時延長活動時間，讓春節前後旅遊規畫的民眾亦能參與，感受低碳旅遊的魅力。

台鐵 永續 旅遊

