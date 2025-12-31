LINE Pay Money買台鐵票 115年5月底前啟用

快訊

中央社／ 台北31日電

台鐵原先行動（條碼）支付購票適用支付業者共11家，明年元旦起將減為9家，少了歐付寶、橘子支付，LINE Pay則調整為LINE Pay Money，預計於115年5月底前啟用，其餘照舊。

據台鐵今天新聞稿，自115年1月1日起，調整行動（條碼）支付購票適用支付業者，包含台灣Pay、街口支付、iPASS MONEY、Pi拍錢包、悠遊付、愛金卡icash Pay、全支付、全盈Pay及LINE Pay Money，旅客可在車站售票窗口及自動售票機使用行動（條碼）支付方式購票。

為配合支付作業異動及串接，台鐵指出，將暫停提供LINE Pay Money服務，預計在115年5月底前開放，屆時將另行公告通知。

LINE 台鐵

