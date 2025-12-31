快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

聽新聞
0:00 / 0:00

跨年衝武嶺看日出？冷氣團來襲合歡山當心「冰上行車」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
武嶺是新年迎日出熱門地點，不過，冷氣團南下，山區可能降雪結冰，公路局將視狀況交通管制，僅開放加掛雪鏈車輛通行。圖／仁愛警分局提供
武嶺是新年迎日出熱門地點，不過，冷氣團南下，山區可能降雪結冰，公路局將視狀況交通管制，僅開放加掛雪鏈車輛通行。圖／仁愛警分局提供

合歡山是迎新年曙光熱門景點，人潮擠爆讓武嶺被稱為武嶺市場。不過，隨著大陸冷氣團南下，合歡山高海拔地區可能降霰或下雪，公路局不排除在1月1日到5日實施夜間預警性封閉道路或限制僅加掛雪鏈車輛通行，提醒用路人注意。

公路局表示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線及台8線高海拔路段近日降雨夾霰或降雪的機率增加，部分路段路肩積冰不易消融。台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺，以及台8線110.2K大禹嶺至141K新白楊路段，1月1日至5日期間，可能視路況實施雪鍊通行或夜間預警性封閉。

其中，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓因路段崎嶇蜿蜒，夜間將全面封閉，不開放通行。公路局提醒，雪季期間，甲、乙類大客車、超過3.5噸的大、小貨車，以及各類機、慢車含大型重型機車，在下雪或路面結冰時禁止進入管制路段。民眾若計畫前往跨年或其他活動，應提前確認天候與路況，隨車攜帶雪鏈並小心慢行，必要時可調整行程。

公路局建議用路人，可透過警廣廣播、路側可變資訊看板(CMS)、智慧化省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）、手機下載「幸福公路APP」，或撥打免費電話0800-231-035查詢最新路況。公路局強調，高山氣候嚴峻且變化快速，管制路段將依現況機動調整，民眾務必做好準備，確保行車安全。

冷氣團 武嶺 合歡山 降雪

延伸閱讀

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

跨年元旦人潮將湧現台鐵加開41列次 1張圖看時刻表

迎接2026年 國泰金跨年光雕晚間登場

稱「感冒有點嚴重」 雷軍推遲跨年直播活動改1月3日

相關新聞

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

今天跨年夜，因應1219才發生隨機攻擊事件，今年北市府跨年維安大幅升級，下午一點起，跨年晚會舞台搖滾區民眾入場需要先過安...

第8屆公視董事首次審查會議 施振榮意外中箭落馬「近半不同意」

第8屆公視董事審查會議今天於文化部舉行。目前審查6位董事，其中智榮基金會董事長施振榮以現任董事身分成為本屆董事候選人，卻...

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

第七屆公視董監事任期屆滿逾半年，今天於文化部進行第8屆首場董事審查會議。目前審查3位董事，政大傳播學院副教授王亞維、朱宗...

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明起強烈大陸冷氣團影響， 各地低溫逐漸明顯。下周一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣...

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：最可怕的「無聲殺手」心腦首當其衝

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現...

雨彈攪局101跨年煙火恐怕「霧裡看花」網友直呼不妙 賈永婕說話了

受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，社群上有人提問「這種天氣要看台北101煙火真的沒問題嗎？」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。