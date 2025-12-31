跨年衝武嶺看日出？冷氣團來襲合歡山當心「冰上行車」

合歡山是迎新年曙光熱門景點，人潮擠爆讓武嶺被稱為武嶺市場。不過，隨著大陸冷氣團南下，合歡山高海拔地區可能降霰或下雪，公路局不排除在1月1日到5日實施夜間預警性封閉道路或限制僅加掛雪鏈車輛通行，提醒用路人注意。

公路局表示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線及台8線高海拔路段近日降雨夾霰或降雪的機率增加，部分路段路肩積冰不易消融。台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺，以及台8線110.2K大禹嶺至141K新白楊路段，1月1日至5日期間，可能視路況實施雪鍊通行或夜間預警性封閉。

其中，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓因路段崎嶇蜿蜒，夜間將全面封閉，不開放通行。公路局提醒，雪季期間，甲、乙類大客車、超過3.5噸的大、小貨車，以及各類機、慢車含大型重型機車，在下雪或路面結冰時禁止進入管制路段。民眾若計畫前往跨年或其他活動，應提前確認天候與路況，隨車攜帶雪鏈並小心慢行，必要時可調整行程。

公路局建議用路人，可透過警廣廣播、路側可變資訊看板(CMS)、智慧化省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）、手機下載「幸福公路APP」，或撥打免費電話0800-231-035查詢最新路況。公路局強調，高山氣候嚴峻且變化快速，管制路段將依現況機動調整，民眾務必做好準備，確保行車安全。

