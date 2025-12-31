跨年衝武嶺看日出？冷氣團來襲合歡山當心「冰上行車」
合歡山是迎新年曙光熱門景點，人潮擠爆讓武嶺被稱為武嶺市場。不過，隨著大陸冷氣團南下，合歡山高海拔地區可能降霰或下雪，公路局不排除在1月1日到5日實施夜間預警性封閉道路或限制僅加掛雪鏈車輛通行，提醒用路人注意。
公路局表示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線及台8線高海拔路段近日降雨夾霰或降雪的機率增加，部分路段路肩積冰不易消融。台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺，以及台8線110.2K大禹嶺至141K新白楊路段，1月1日至5日期間，可能視路況實施雪鍊通行或夜間預警性封閉。
其中，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓因路段崎嶇蜿蜒，夜間將全面封閉，不開放通行。公路局提醒，雪季期間，甲、乙類大客車、超過3.5噸的大、小貨車，以及各類機、慢車含大型重型機車，在下雪或路面結冰時禁止進入管制路段。民眾若計畫前往跨年或其他活動，應提前確認天候與路況，隨車攜帶雪鏈並小心慢行，必要時可調整行程。
公路局建議用路人，可透過警廣廣播、路側可變資訊看板(CMS)、智慧化省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）、手機下載「幸福公路APP」，或撥打免費電話0800-231-035查詢最新路況。公路局強調，高山氣候嚴峻且變化快速，管制路段將依現況機動調整，民眾務必做好準備，確保行車安全。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言