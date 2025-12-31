農貸逾半世紀累計8283億元 近5年占18%
農業部農業金融署今天表示，金融支持農業發展超過半世紀，累計貸放金額達新台幣8283億元，超過139萬戶農漁業者受益；其中近5年占18%、達1490多億元。
農金署發布新聞稿表示，農業部推動政策性農業專案貸款，提供農漁業者營農及家計週轉所需低利資金，以金融支持農業永續發展。近年持續扣合農業政策發展方向及對接產業實務需求，滾動修正專案農貸規定，擴大辦理專案農貸，成效顯著。
農金署副署長周妙芳告訴媒體，政府從民國62年推動農業專案貸款，到114年11月底，累計貸放金額達8283億元，超過139萬戶農漁業者受益；此外，近5年的貸放金額快速成長，占總貸放比達18%，約有1490多億元。
另外，為鼓勵青年投入農業經營，農業部持續辦理百大青農5年500萬元、一般青農5年200萬元免息。農金署統計，「青壯年農民從農貸款」自101年10月推動至114年11月底止，累計貸放金額達378億元，逾2.6萬戶青壯農受益。
農金署也列舉多項114年的金融支持，例如：為協助受颱風丹娜絲、728豪雨、颱風楊柳、颱風樺加沙及花蓮馬太鞍溪堰塞湖等天災影響的農漁業者，啟動重大金融支援專案，實施放寬農貸低利規定、鬆綁青年貸款限制等，讓受災農漁業者安心復耕、復建。
此外，農業部114年對於受美國對等關稅直接、間接影響及其關聯產業並取得農業部認定受影響的證明者，提供5項專案農貸新貸及舊貸案件合計最高貸款額度3000萬元，補助1年的利息，並以1%為上限。
而因應114年非洲豬瘟疫情，農業部對領有合法登記證書的養豬場、屠宰場，或經農業部認定受影響的農民組織與農企業，提供4項專案農貸新貸及舊貸合計最高貸款額度600萬元，補助6個月的利息，並以1%為上限，協助相關業者減輕資金壓力，並維持產業穩定。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言