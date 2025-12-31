農貸逾半世紀累計8283億元 近5年占18%

快訊

中央社／ 台北31日電

農業部農業金融署今天表示，金融支持農業發展超過半世紀，累計貸放金額達新台幣8283億元，超過139萬戶農漁業者受益；其中近5年占18%、達1490多億元。

農金署發布新聞稿表示，農業部推動政策性農業專案貸款，提供農漁業者營農及家計週轉所需低利資金，以金融支持農業永續發展。近年持續扣合農業政策發展方向及對接產業實務需求，滾動修正專案農貸規定，擴大辦理專案農貸，成效顯著。

農金署副署長周妙芳告訴媒體，政府從民國62年推動農業專案貸款，到114年11月底，累計貸放金額達8283億元，超過139萬戶農漁業者受益；此外，近5年的貸放金額快速成長，占總貸放比達18%，約有1490多億元。

另外，為鼓勵青年投入農業經營，農業部持續辦理百大青農5年500萬元、一般青農5年200萬元免息。農金署統計，「青壯年農民從農貸款」自101年10月推動至114年11月底止，累計貸放金額達378億元，逾2.6萬戶青壯農受益。

農金署也列舉多項114年的金融支持，例如：為協助受颱風丹娜絲、728豪雨、颱風楊柳、颱風樺加沙及花蓮馬太鞍溪堰塞湖等天災影響的農漁業者，啟動重大金融支援專案，實施放寬農貸低利規定、鬆綁青年貸款限制等，讓受災農漁業者安心復耕、復建。

此外，農業部114年對於受美國對等關稅直接、間接影響及其關聯產業並取得農業部認定受影響的證明者，提供5項專案農貸新貸及舊貸案件合計最高貸款額度3000萬元，補助1年的利息，並以1%為上限。

而因應114年非洲豬瘟疫情，農業部對領有合法登記證書的養豬場、屠宰場，或經農業部認定受影響的農民組織與農企業，提供4項專案農貸新貸及舊貸合計最高貸款額度600萬元，補助6個月的利息，並以1%為上限，協助相關業者減輕資金壓力，並維持產業穩定。

農業部 非洲豬瘟 颱風 馬太鞍溪 青農

