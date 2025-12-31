楊瓊瓔籲增開列車加停台中 高鐵：逾99%班次均停靠
台灣高鐵從明年2月起新增夜間班次，出現「不停靠台中站」的直達車。立委楊瓊瓔今天呼籲，台中站承載中部通勤需求應「加停」。高鐵公司表示，逾99%班次均停靠台中站。
台灣高鐵日前宣布，自明年2月2日起，每週增開夜間6班次南下列車，首度不停靠台中站，直達台南及高雄等模式。
國民黨籍立委楊瓊瓔透過文字稿表示，直達車可縮短北高區間時間，但若一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量、忽視台中高鐵運量需求，對整體公共運輸吸引力、節能減碳與道路壅塞治理都不利。
她強調，台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐、且與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求；要求新增班表應「加停台中」。
對此，台灣高鐵公司透過文字稿表示，台灣高鐵明年2月2日起，每週1134班次，僅5班未停靠台中站，超過99%班次均有停靠台中站。新增1985班次的前後5分鐘均有列車停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。
高鐵公司觀察晚間旅運需求，南部旅客在平常日北上商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求。所以特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言