北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
跨年晚會舞台搖滾區民眾入場需要先過安檢通道，民眾包包等都需打開來檢查，不過因今天非假日，人潮不多，進場時並沒有大排長龍。記者林麗玉／攝影
今天跨年夜，因應1219才發生隨機攻擊事件，今年北市府跨年維安大幅升級，下午一點起，跨年晚會舞台搖滾區民眾入場需要先過安檢通道，民眾包包等都需打開來檢查，不過因今天非假日，人潮不多，進場時並沒有大排長龍。

「真的可以安心多了！」對於今年跨年維安升級安，與太太帶著小朋友來跨年的陳先生說，因為才剛發生1219隨機攻擊事件，之前決定出門來跨年的確會擔心安全，不過看到現場這麼多警察，會比較安心。

還有一家人來跨年的蔡先生也說，儘管進舞台前方要安檢檢查包包，但為了安全，不會覺得麻煩。

北市觀傳局指出，觀傳局指出，跨年現場禁止攜帶的物品，包括槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品；燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物；還有不明用途粉末或液態物；另外，剪刀、飛鏢等尖銳物品、棍棒、長柄物等可能造成人身傷害的物品也禁止攜帶。

至於遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品；波波球或發光氣球、行李箱及登機箱等也不得攜帶。

跨年晚會 北市府 安檢 觀傳局 維安

