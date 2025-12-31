聽新聞
0:00 / 0:00
北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光
今天跨年夜，因應1219才發生隨機攻擊事件，今年北市府跨年維安大幅升級，下午一點起，跨年晚會舞台搖滾區民眾入場需要先過安檢通道，民眾包包等都需打開來檢查，不過因今天非假日，人潮不多，進場時並沒有大排長龍。
「真的可以安心多了！」對於今年跨年維安升級安，與太太帶著小朋友來跨年的陳先生說，因為才剛發生1219隨機攻擊事件，之前決定出門來跨年的確會擔心安全，不過看到現場這麼多警察，會比較安心。
還有一家人來跨年的蔡先生也說，儘管進舞台前方要安檢檢查包包，但為了安全，不會覺得麻煩。
北市觀傳局指出，觀傳局指出，跨年現場禁止攜帶的物品，包括槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品；燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物；還有不明用途粉末或液態物；另外，剪刀、飛鏢等尖銳物品、棍棒、長柄物等可能造成人身傷害的物品也禁止攜帶。
至於遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品；波波球或發光氣球、行李箱及登機箱等也不得攜帶。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言