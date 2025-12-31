跨年夜天冷又飲酒 心臟醫籲保暖、防溫差降心血管風險

近期天氣濕冷、降雨頻繁，且今晚將迎來2026跨年夜，不少民眾在聚會或跨年活動中飲酒，國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師醫師張嘉修提醒，在低溫、飲酒與室內外溫差交錯的情況下，心血管疾病風險明顯升高，民眾應特別注意保暖，且要洋蔥式穿搭因應，若身體不適盡速就醫。

張嘉修表示，冬季保暖的關鍵在於「核心溫度」，也就是脖子與軀幹部位，只要核心部位保暖做好，對維持體溫與心血管穩定最為重要。相較之下，四肢末端的影響較小，但仍不宜長時間暴露在寒冷環境中。

除了保暖之外，進出室內外空間時的溫差調適同樣重要，張嘉修表示，許多心血管事件，往往發生在溫差變化劇烈的情境，例如從有暖氣的室內突然走到寒冷的戶外，都可能增加心臟負擔。

針對室內外溫差大的情況，張嘉修建議採取「洋蔥式穿衣法」，在準備外出前，先逐步將外套穿上，讓身體有時間適應溫度變化，避免瞬間受到寒冷刺激，降低心血管突發風險。

至於許多民眾喜歡在過節時間喝酒，張嘉修也說明酒精會使血管出現快速擴張與收縮，增加心血管負擔，提升心肌梗塞等風險。若有飲酒計畫，建議在室內進行，並做好洋蔥式穿搭，避免酒後長時間待在戶外低溫環境中，且務必留意自身與同行者的狀況。

張嘉修說，尤其剛喝完酒時，民眾常感覺身體發熱而減少衣物，但約1至2小時後，血管收縮反而容易導致失溫，若在戶外長時間停留，更可能引發危險。

張嘉修提醒，若民眾在飲酒後的半夜或隔天醒來，出現頭暈、胸悶或其他不尋常不適症狀，切勿輕忽或抱持「再睡一下就好」的心態，應盡早就醫檢查，以免延誤治療時機。

張嘉修表示，低溫天氣下，保暖、減少溫差刺激與適量飲酒，是預防冬季心血管事件的重要關鍵，民眾務必提高警覺，才能平安度過寒冷季節。

