快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

馬家輝新作「雙天至尊」 刻畫江湖傳奇與無常時代

中央社／ 台北31日電
香港作家馬家輝繼「龍頭鳳尾」、「鴛鴦六七四」之後，完成「秘密三部曲」最終章「雙天至尊」，刻畫香港江湖傳奇與無常時代，近期在台出版發行。（新經典文化提供）中央社
香港作家馬家輝繼「龍頭鳳尾」、「鴛鴦六七四」之後，完成「秘密三部曲」最終章「雙天至尊」，刻畫香港江湖傳奇與無常時代，近期在台出版發行。（新經典文化提供）中央社

香港作家馬家輝繼「龍頭鳳尾」、「鴛鴦六七四」之後，完成「秘密三部曲」最終章「雙天至尊」，刻畫香港江湖傳奇與無常時代，近期在台出版發行。

根據新經典文化發布新聞稿，馬家輝將私人命運與香港時代刻痕融入小說，細數包括雙十暴動、大旱缺水、登月傳奇、李小龍驟逝等事件，不只寫出一部江湖傳奇，更是一部關於如何在無常中安身立命的時代小說。

馬家輝書中後記表示，「美國畫家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）曾說『如果無法改變自己，我為什麼要畫這幅畫？』13年了，我寫成『三部曲』，但『三部曲』也倒過來改寫了我，讓我省思自己的恨和愛」。

馬家輝在本書楔子「鬼粉絲」中提到，他年少時曾經沉迷功夫，在浴室苦練漫畫中武學，甚至去國術館拜師，卻因種種緣故變成一介「棄武從文」的書生。2021年他在澳門隔離期間，一個身穿功夫裝、頭戴道冠的「道士鬼」入夢，追問他何時動筆，這份奇異的靈感來源，助他創造了主角「韓天恩」。

新聞稿指出，馬家輝接受導演杜琪峯提議，以香港道教科儀中的花圈、花炮、花牌作為意象，串聯起主角韓天恩30年的短暫一生。「花圈：阿鳳」從1956年九龍街頭暴亂展開，護士阿鳳在動亂中遭遇便衣警察凌辱，生下父不詳的韓天恩。

「花炮：阿秀」寫韓天恩在武館苦練虎鶴雙形拳，希望保護家人，故事交織香港社會集體記憶，以及在困頓中求生存的庶民百態；「花牌：天恩」寫韓天恩長大後捲入江湖，在幫派爭鬥中求生存，他與「大老總」郎哥情同父子，卻始終不知對方真實身分。

「雙天至尊」線上新書分享會將於明年1月3日登場。

香港 小說 李小龍

延伸閱讀

香港擴大禁菸區、排隊時不得吸菸 明年違規吸菸一律罰1萬2000元

回首曹西平40年演藝傳奇　從野性青春到真性情哨音

10連霸議員85歲當選嘉義市副議長 張榮藏寫地方自治史傳奇

韓流傳奇KARA臺北跨年前壓軸卡司登場

相關新聞

北市跨年超嚴格！民眾還是要來…心聲曝光

今天跨年夜，因應1219才發生隨機攻擊事件，今年北市府跨年維安大幅升級，下午一點起，跨年晚會舞台搖滾區民眾入場需要先過安...

第8屆公視董事首次審查會議 施振榮意外中箭落馬「近半不同意」

第8屆公視董事審查會議今天於文化部舉行。目前審查6位董事，其中智榮基金會董事長施振榮以現任董事身分成為本屆董事候選人，卻...

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

第七屆公視董監事任期屆滿逾半年，今天於文化部進行第8屆首場董事審查會議。目前審查3位董事，政大傳播學院副教授王亞維、朱宗...

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明起強烈大陸冷氣團影響， 各地低溫逐漸明顯。下周一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣...

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：最可怕的「無聲殺手」心腦首當其衝

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現...

雨彈攪局101跨年煙火恐怕「霧裡看花」網友直呼不妙 賈永婕說話了

受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，社群上有人提問「這種天氣要看台北101煙火真的沒問題嗎？」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。