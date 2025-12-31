回顧2025空品監測 環境部：PM 2.5持續改善、攜手地方共同治理

環境部公布2025年空氣品質監測之標準方法初步統計結果，全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度已降至12.6 μg/m3（統計至12月3日），相較2019年的16.2 μg/m3顯著改善；臭氧紅色警示日數維持約7成（統計至12月23日）的改善幅度，顯示中央與地方共同推動之空氣污染防制政策已見具體成效。

環境部邀請中央研究院氣候變遷中心龍世俊副主任及中國醫藥大學職業安全與衛生學系楊禮豪系主任說明氣候變遷影響及國際最新監測資訊。龍副主任說明氣候變遷下溫度上升造成空氣污染物排放速率變化及產生更多二次污染物。楊主任提到環境部實施的管制措施已使PM2.5質量濃度下降，另國際已著手超細懸浮微粒（PM0.1）監測，惟PM0.1係數目濃度監測，其監測技術門檻更高；然而，環境部已參考國際最新做法在北、中、南地區先期監測PM0.1。謝燕儒次長表示，114年10月環境部與衛福部雙次長主持「空氣污染與健康影響」專諮會，邀請醫療、公共衛生、環境醫學等領域專家學者，聚焦空氣污染與健康關聯之科學論述。

全球面臨氣候變遷挑戰的同時，為空品治理帶來嚴峻考驗。由於臺灣周邊的熱力垂直結構相較過往趨於穩定，且弱風時數增加，大氣擴散條件轉差；加上氣溫上升加速臭氧前驅物的光化反應，對於未來改善臭氧空氣品質不良的比率更加困難。

為因應新挑戰並持續精進空氣品質，環境部於本年度發表「空氣品質政策白皮書」，並透過「好空氣許願池」、「空氣品質管理策略平臺」、「公民咖啡館」及「AIR 2025科技創新論壇」等政策四部曲，廣納民意並凝聚專家共識，確立階段性目標，2030年將細懸浮微粒年平均濃度降至10 μg/m3、2035年降至8 μg/m3以下，並聚焦於降低工業風險、改善交通生活污染、淨零排放共利減污及科技應用等四大面向，致力促進全民永續健康。

在具體污染防制成效上，環境部依循空氣品質政策白皮書方向推動多項策略，包括跨部會合作建構校園防護網，針對工業區進行空污體檢並輔導工廠改善，並透過燃料管制法規，加強污染源頭管理；在交通污染防制方面，則加速高污染車輛汰換及推動運具電動化，並整合減碳與減污效益，持續降低移動污染源排放。此外，在逸散污染源之管制亦強化營建工程、河川揚塵及港區岸電等，透過制度化管理、科技輔助及示範推廣等方式，提升整體防制效能，促使各類污染源同步改善，全面提升空氣品質。

環境部強調，未來將啟動「第三期空氣污染防制方案」，以創新治理模式凝聚跨部會力量，並與地方政府採取「共筆方式」，共同研擬防制計畫，深化中央與地方合作，聚焦解決空氣污染與健康風險議題，攜手實踐清淨空氣的長期治理藍圖。

商品推薦