第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

第七屆公視董監事任期屆滿逾半年，今天於文化部進行第8屆首場董事審查會議。目前審查3位董事，政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶通過審查。其中王亞維拿到13票同意、朱宗慶獲12票同意，以高票通過審查。

行政院提名十四名董事候選人分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；五名監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

名單包含現任七位董事及三位監察人。新提名的七位董事包括:世紀奧美公關創辦人丁菱娟、政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、阮劇團創辦人汪兆謙、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥；兩位新提名的監事為萬國法律事務所資深合夥律師范瑞華、若谷股份有限公司董事長馬天宗。

提名名單依公共電視法規定，提送由立法院國民黨、民進黨、民眾黨等各黨團推舉十五位民間專家學者代表所組成的「第八屆公共電視董事及監察人審查委員會」進行審查作業。

今天共計出席12名審查委員:馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰，三位委員許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。

審查委員15人1人1票，需2/3(10票)以上同意方可通過。公視董事會至少11名成員，其中員工董事1名已經選出。即14名候選人中，只要通過10人便可組成董事會，也就是只要否決5人以上便無法組成董事會。

