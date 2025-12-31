元旦起「養豬戶不再清運社區廚餘」 中市近9成社區大樓完成媒合

台中市今年爆發非洲豬瘟，目前疫情稍緩，中央、地方都計畫轉型禁止廚餘餵豬，中央規定2026年1月1日開始禁止家戶廚餘養豬，社區大樓的廚餘不再由養豬戶清運。台中市政府協助媒合社區大樓與清運業者，目前還剩80餘棟社區大樓尚未完成，近9成社區完成媒合。

台中市環保局表示，全市委外收運垃圾的社區大樓共約4300棟，委由125家清運機構協助。市府跨局處調查，目前有692棟社區大樓表示需要協助收運廚餘，環保局近日介入協調，媒合其中609個社區與原本的垃圾清運業者，由原業者在合理費用範圍內協助收運廚餘，媒合率約88%。

環保局指出，剩下83個尚未完成媒合的社區大樓，正在加速媒合清運業者中，這段期間若社區有廚餘收運問題，必要時各區清潔隊會暫時介入，確保元旦起新制上路後，清運作業順利銜接。

環保局補充，原則上社區大樓的廚餘清運請優先詢問原本協助清運一般垃圾的業者，看看能否一同收運廚餘，除非原清運業者有困難，或者費用調漲不合理，社區大樓可以向轄區清潔隊反映登記，也可洽詢其他合格的清運業者，環保局會協助核定進廠量給新承接的業者。

市府表示，因應中央禁止廚餘養豬政策，台中已推出家用廚餘機補助方案，各家戶購買生物分解型、乾燥處理型與混合處理型3種類型的廚餘機，每台補助5000元，預估補助1萬戶；也請民眾從源頭減量，廚餘瀝水後再丟，吃多少煮多少。

台中市長盧秀燕日前宣布補助廚餘機政策後，網路上引起熱議，有網友質疑台中市府僅補助3種類型的廚餘機，是否有圖利特定業者之嫌？其他網友跳出打臉，限定的是機型而非廠商，何來圖利，況且補助廚餘機是民進黨議員提案、市府編列預算執行，勿將民生問題全部政治化。

