不只肺癌！長期吸菸容易肌少症、骨質疏鬆 女性與孕婦風險更高
長期吸菸的人，容易罹患慢性阻塞性肺病，以及心血管疾病、高血脂、糖尿病、骨質疏鬆症等。衛福部國健署提醒，任何菸品都有害，會引起肺部發炎、過敏、氣喘，增加心肌梗塞風險。尤其，菸品中的有害物質會干擾荷爾蒙的正常代謝，減少鈣質吸收、加速骨質流失骨。
國健署表示，吸菸是多種疾病發生的重要危險因子，菸草煙霧中產生的尼古丁、焦油等有害物質，會導致骨質代謝失衡。女性在更年期前吸菸，會干擾女性雌激素的平衡，骨質流失速度快5至10%。研究指出，懷孕期間吸菸會降低母體對鈣的吸收，減少胎兒氧氣和營養供應，影響新生兒骨骼發育。
另外，母親吸菸量與骨折風險具有劑量效應關係（dose-response relationship），重度吸菸者（＞10支/天）的後代會更容易發生骨折。除了影響孩子，吸菸對女性自身骨質也有害，因為雌激素在維持骨骼健康具有關鍵作用，能使骨頭保持穩固的狀態。
台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉表示，過去民眾對於吸菸影響骨質疏鬆的問題，並沒有太多重視，但已有愈來愈多研究證實，抽菸習慣對骨骼健康有顯著的負面影響。孕期吸菸更會損害胎兒骨骼發育，增加兒童日後骨折風險，盡早戒菸是保護骨骼最重要的一步。
施錦泉指出，菸品中的尼古丁會抑制鈣質吸收，同時也會阻礙肌肉生成，引發年長者擔心的肌少症問題，吸菸也是肌少症的危險因子。大多數國家，骨折好發青少年與中老年，吸菸習慣、缺乏營養、不運動、少日曬都是造成骨質疏鬆的原因；及早戒菸、提早預防骨折發生，能大幅增加老年生活品質。
台灣自112年修正施行「菸害防制法」，未滿20歲之兒童、青少年與孕婦等族群，以及各大專院校、幼兒園、醫療機構及大眾運輸工具等場所皆禁止使用菸品。不論是傳統紙菸、電子煙或加熱菸，任何形式的菸品都對健康有害，並沒有淡菸比較不傷身的說法。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
