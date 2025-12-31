快訊

手機循環回收新制 業者明年起循環率須達15%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2026年1月1日起將正式實施行動電話回收與循環服務新制，所有手機製造及輸入業者，除產品須標示分類回收標誌外，年度「循環率」須達成15%的目標。圖／聯合報系資料照片
為落實環境永續並強化生產者責任，2026年1月1日起將正式實施行動電話回收與循環服務新制，所有手機製造及輸入業者，除產品須標示分類回收標誌外，年度「循環率」須達成15%的目標。

環境部資源循環署表示，台灣每年銷售約500萬支手機，內含逾70種稀缺金屬，深具回收價值，依「應執行廢行動電話回收、循環服務與標示分類回收標誌之業者範圍及其他應遵行事項」所定義的「循環服務」，涵蓋業者提供的手機租賃、舊機買回、維修服務或採產品服務化計費模式，旨在延長手機使用壽命並提升資源效率。

資源循環署指出，為確保政策銜接順暢，資源循環署已正式函頒「行動電話回收、循環服務之循環率年度執行成果資料申報查核作業指引」，提供業者明確的申報與查核依循。

資源循環署強調，手機製造及輸入業者須於2026年5月31日前提報前1年度執行成果，作為未來滾動檢視目標的參考。未來政府將持續串聯業者與通路，強化手機維修與回收的便利性，不僅讓稀有資源重回循環體系，更讓每一支手機成為推動循環經濟的綠色助力。

