快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

明年廚餘養豬政策大改變 桃園豬農著急車載GPS缺工缺料

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
政府明年防範非洲豬瘟有條件開放廚餘養豬，桃園部分豬農正因車載GPS缺工缺料發愁，只盼後續政府審查作業能夠加速（示意圖）。本報資料照片
政府明年防範非洲豬瘟有條件開放廚餘養豬，桃園部分豬農正因車載GPS缺工缺料發愁，只盼後續政府審查作業能夠加速（示意圖）。本報資料照片

政府防範非洲豬瘟，養豬場明年起須有合格蒸煮監控系統才能用廚餘養豬，車輛也須裝GPS才能載運廚餘。桃園多數豬農願意配合，但在車輛裝GPS方面遇到廠商缺工缺料，只能先靠裝好的同業或清潔公司幫忙，盼市府後續審查能加速，將影響減到最低。

中央政府禁用廚餘養豬政策持續到今年底，明年雖開放事業廚餘養豬，但養豬場需裝設監控系統確保蒸煮及運送過程無虞；桃園多數豬農已裝好蒸煮監控系統，但載運廚餘車輛因廠商調不到GPS或騰不出人手安裝，設備無法一次到位，只能設法請審查過關的同業或清潔公司幫忙，無形之中也墊高飼養成本。

桃園市養豬協會總幹事彭金松表示，豬農多半願意配合裝設蒸煮設備與車輛GPS監控系統，但政策太倉促，部分豬農因設備業者缺工缺料，車輛未裝GPS就不能載運廚餘，造成飼養作業不便。市府已知此情，也在設法解決，希望後續審查流程能加速。

桃園市環保局表示，桃園93家養豬場共86家申裝蒸煮監控系統，至今尚有4家待審查，有7家無意願裝設。GPS部分有76家申裝，51家83車通過審查，剩下25家待設備與資料補齊才能審查；未完成蒸煮系統者不能用廚餘養豬，未裝設GPS者不能載運廚餘，但不會因為其中一項未完成就影響另一項執行的權益。

環保局表示，無意願申裝監控系統的養豬戶原本只有4家，後來又有3家打消念頭，尚不清楚豬農改變想法原因，但未完成監控系統就不能用廚餘養豬，環保局未來會加強稽查，防範違規；農業局則說，尚不清楚未申裝設備者轉型或歇業的意願，後續將與環保局勾稽比對資料，逐一了解狀況。

政府明年防範非洲豬瘟有條件開放廚餘養豬，桃園部分豬農正因車載GPS缺工缺料發愁，只盼後續政府審查作業能夠加速（示意圖）。本報資料照片
政府明年防範非洲豬瘟有條件開放廚餘養豬，桃園部分豬農正因車載GPS缺工缺料發愁，只盼後續政府審查作業能夠加速（示意圖）。本報資料照片
政府明年防範非洲豬瘟有條件開放廚餘養豬，桃園部分豬農正因車載GPS缺工缺料發愁，只盼後續政府審查作業能夠加速（示意圖）。本報資料照片
政府明年防範非洲豬瘟有條件開放廚餘養豬，桃園部分豬農正因車載GPS缺工缺料發愁，只盼後續政府審查作業能夠加速（示意圖）。本報資料照片

豬農 廚餘 監控

延伸閱讀

家戶廚餘115年起禁養豬 北市垃圾車收運不再分類

元旦廚餘新制上路 中市府輔導近9成社區完成清運媒合

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

相關新聞

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明起強烈大陸冷氣團影響， 各地低溫逐漸明顯。下周一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣...

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：最可怕的「無聲殺手」心腦首當其衝

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現...

雨彈攪局101跨年煙火恐怕「霧裡看花」網友直呼不妙 賈永婕說話了

受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，社群上有人提問「這種天氣要看台北101煙火真的沒問題嗎？」、「...

跨年夜低溫又下雨恐釀猝死 醫示警：喝酒狂歡「酒後寒」最危險

今天就是跨年夜，中央氣象署表示，受東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼、雨勢不斷。如此，戶外濕濕冷冷的天氣，許多民眾已決定...

吸菸不只傷肺 還會造成肌少症、骨質疏鬆

長期吸菸的人，容易罹患慢性阻塞性肺病，以及心血管疾病、高血脂、糖尿病、骨質疏鬆症等。衛福部國健署提醒，任何菸品都有害，會...

手機循環回收新制 業者明年起循環率須達15%

為落實環境永續並強化生產者責任，2026年1月1日起將正式實施行動電話回收與循環服務新制，所有手機製造及輸入業者，除產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。