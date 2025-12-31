明年廚餘養豬政策大改變 桃園豬農著急車載GPS缺工缺料
政府防範非洲豬瘟，養豬場明年起須有合格蒸煮監控系統才能用廚餘養豬，車輛也須裝GPS才能載運廚餘。桃園多數豬農願意配合，但在車輛裝GPS方面遇到廠商缺工缺料，只能先靠裝好的同業或清潔公司幫忙，盼市府後續審查能加速，將影響減到最低。
中央政府禁用廚餘養豬政策持續到今年底，明年雖開放事業廚餘養豬，但養豬場需裝設監控系統確保蒸煮及運送過程無虞；桃園多數豬農已裝好蒸煮監控系統，但載運廚餘車輛因廠商調不到GPS或騰不出人手安裝，設備無法一次到位，只能設法請審查過關的同業或清潔公司幫忙，無形之中也墊高飼養成本。
桃園市養豬協會總幹事彭金松表示，豬農多半願意配合裝設蒸煮設備與車輛GPS監控系統，但政策太倉促，部分豬農因設備業者缺工缺料，車輛未裝GPS就不能載運廚餘，造成飼養作業不便。市府已知此情，也在設法解決，希望後續審查流程能加速。
桃園市環保局表示，桃園93家養豬場共86家申裝蒸煮監控系統，至今尚有4家待審查，有7家無意願裝設。GPS部分有76家申裝，51家83車通過審查，剩下25家待設備與資料補齊才能審查；未完成蒸煮系統者不能用廚餘養豬，未裝設GPS者不能載運廚餘，但不會因為其中一項未完成就影響另一項執行的權益。
環保局表示，無意願申裝監控系統的養豬戶原本只有4家，後來又有3家打消念頭，尚不清楚豬農改變想法原因，但未完成監控系統就不能用廚餘養豬，環保局未來會加強稽查，防範違規；農業局則說，尚不清楚未申裝設備者轉型或歇業的意願，後續將與環保局勾稽比對資料，逐一了解狀況。
