長榮推出全新機上安全影片！ 鹽田、野柳入鏡 傳達完美旅程之意
長榮航空今天表示，全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」正式上線，融入鹽田、野柳、東海岸等台灣在地景色及AI影像等，傳達「安全，是一趟完美旅程的開端」主題。
長榮航空5年前拍攝的機上安全影片，以特務為主題概念，讓不少旅客印象深刻。長榮航空今天發布新聞稿表示，2026年全新機上安全影片「Flying withEVA AIR」，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念。
長榮航空指出，全新機上安全影片共有3大特色，包含以視覺溫度傳遞旅程的平靜與安全，連結台灣在地景色並推向國際舞台，以及採用AI影像、CG動畫及實景拍攝。
長榮航空說，「Flying with EVA AIR」以旅人啟程為敘事起點，引導旅客瞭解各項安全指引，並以台灣著名地標為靈感，讓影片成為台灣文化風景的延伸，例如幾何般的鹽田、東海岸、四草綠色隧道、野柳的地質等元素。
中華航空今年7月也釋出新版安全影片，以「守護每一段有意義的旅程」為主軸，透過情境式敘事，將安全指引轉化為易於理解且深刻記憶的互動體驗。
新加坡航空今年更換的新版安全影片，和新加坡旅遊局合作，帶領旅客造訪新加坡知名地標，並示範飛行安全程序。
