跨年元旦人潮將湧現台鐵加開41列次 1張圖看時刻表
今天是2025年最後一天，跨年夜、追曙光等出遊人潮將於下午起開始湧現，因應民眾乘車需求，台鐵公司規畫41班加班車，其中，北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。
明天將邁入2026年全新一年，預估今下半天起將陸續湧現跨年及迎新年的人潮，台鐵公司在臉書粉專「國營台灣鐵路股份有限公司」貼文表示，台鐵加開班次陪旅客熱血出發，平安返家。
台鐵表示，長途返鄉將在12月31日、1月1日及1月4日加開東、西線及南半環自強號共16列次，跨年散場預計在北、中、南及宜蘭地區，全面加開區間車共25列次。
根據台鐵公告跨年晚會加班車時刻表，為疏運散場旅客，加班車預計自凌晨0至3時起陸續發車，北部散場列車最晚開至凌晨近5時，將徹夜疏運散場旅客。
