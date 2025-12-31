快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

跨年元旦人潮將湧現台鐵加開41列次 1張圖看時刻表

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應民眾跨年、迎新年活動的乘車需求，台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。記者黃義書／攝影
因應民眾跨年、迎新年活動的乘車需求，台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。記者黃義書／攝影

今天是2025年最後一天，跨年夜、追曙光等出遊人潮將於下午起開始湧現，因應民眾乘車需求，台鐵公司規畫41班加班車，其中，北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。

明天將邁入2026年全新一年，預估今下半天起將陸續湧現跨年及迎新年的人潮，台鐵公司在臉書粉專「國營台灣鐵路股份有限公司」貼文表示，台鐵加開班次陪旅客熱血出發，平安返家。

台鐵表示，長途返鄉將在12月31日、1月1日及1月4日加開東、西線及南半環自強號共16列次，跨年散場預計在北、中、南及宜蘭地區，全面加開區間車共25列次。

根據台鐵公告跨年晚會加班車時刻表，為疏運散場旅客，加班車預計自凌晨0至3時起陸續發車，北部散場列車最晚開至凌晨近5時，將徹夜疏運散場旅客。

跨年夜、追曙光等出遊人潮下午起開始湧現，台鐵公司規畫41班加班車。圖／台鐵提供
跨年夜、追曙光等出遊人潮下午起開始湧現，台鐵公司規畫41班加班車。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供
台鐵公司規畫41班加班車，其中北中南及宜蘭跨年散場列車就有25列次。圖／台鐵提供

跨年晚會 台鐵

延伸閱讀

台南跨年晚會豪華卡司加碼花火秀 大批粉絲提早守候 市府呼籲注意保暖

全網暴動！張惠妹、阿密特全來了 搶先跨年拋重磅喜訊

迎接2026年 國泰金跨年光雕晚間登場

桃園2026跨年邀VTuber登台！涼風しとら、埃穆亞還有虛擬手語大使小律

相關新聞

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明起強烈大陸冷氣團影響， 各地低溫逐漸明顯。下周一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣...

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：最可怕的「無聲殺手」心腦首當其衝

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現...

雨彈攪局101跨年煙火恐怕「霧裡看花」網友直呼不妙 賈永婕說話了

受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，社群上有人提問「這種天氣要看台北101煙火真的沒問題嗎？」、「...

跨年夜低溫又下雨恐釀猝死 醫示警：喝酒狂歡「酒後寒」最危險

今天就是跨年夜，中央氣象署表示，受東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼、雨勢不斷。如此，戶外濕濕冷冷的天氣，許多民眾已決定...

吸菸不只傷肺 還會造成肌少症、骨質疏鬆

長期吸菸的人，容易罹患慢性阻塞性肺病，以及心血管疾病、高血脂、糖尿病、骨質疏鬆症等。衛福部國健署提醒，任何菸品都有害，會...

手機循環回收新制 業者明年起循環率須達15%

為落實環境永續並強化生產者責任，2026年1月1日起將正式實施行動電話回收與循環服務新制，所有手機製造及輸入業者，除產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。