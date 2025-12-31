冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明起強烈大陸冷氣團影響， 各地低溫逐漸明顯。下周一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，下周二起冷空氣強度明顯增強，預報有機會達寒流，可能持續影響至下周五。從預報上來看，至1月中旬預報氣溫都偏低，長時間可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會，呼籲民眾做好防寒準備。

天氣風險公司稍早在臉書粉絲專頁貼文指出，明天元旦（周四）受強烈大陸冷氣團影響，迎風面中北部及東部雲量仍多，若想迎接第一道曙光機會低，中部以南地區大致晴到多雲，較有機會看到新年第一道曙光。苗栗北部及宜花地區維持陰局部有短暫陣雨天氣，台中以南及台東晴到多雲，各地山區局部仍有短暫陣雨發生。

周四夜晚起至周五北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，上山賞雪請務必留意路面溼滑。

苗栗以北及宜蘭高溫約17到18度，中部及花蓮高溫約21到22度，南部及台東高溫約23到25度。周四深夜至周五清晨會有明顯低溫，預估北部空曠處、近山區及西半部10到13度，其餘地區12到14度。

周五持續受強烈大陸冷氣團影響，北部東北部維持陰時多雲，局部有短暫陣雨；台中以南及花東晴到多雲。南部高溫上看18到20度，中北部、東北部高溫僅有14度，中部15到16度，花東18到19度。晚間起各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0到8度機會。

周六水氣漸減少，北部東部大致為多雲至陰，局部有雨，新竹以南地區晴到多雲。白天氣溫比前日高1到2度，不過日夜溫差仍大。

下周日（1月 4日）冷氣團減弱，各地天氣轉好，除東半部為多雲局部偶雨天氣外，其餘地區大致晴天。氣溫再回升一些，苗栗以北及東北部高溫約20度，台中以南20到24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11到14度低溫，其餘地區約13到15度。

下周一（1月 5日）另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，北部東部將再轉為多雲至陰有陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲。數值模式資料顯示，至1月中旬為止各地氣溫都偏低，冷空氣強度可達冷氣團等級或接近寒流，呼籲民眾持續關注最新天氣資訊並做好防寒準備。 明起到下周一天氣。擷取自天氣風險臉書粉絲專頁

商品推薦