投入近600萬完成耐震補強 台南新市圖書館重新啟用

南市新市區圖書館投入近600萬建築物耐震補強工程竣工，歷經數月來施工，公所今舉辦謝土暨重新啟用典禮，宣布重新開放使用。

公所表示，本案工程於1至2樓共增設6支外擴柱及部分窗戶更新、補強影響處及既有損壞處修復施作以及自動門更換，主要效益包括提升結構安全與耐震能力、延長建築物使用壽命、改善品質與功能並增加機能，實現公共設施多功能利用。

除工程除強化建築結構外，也同步整理館內書籍與相關設施，全面提升空間明亮度與使用舒適度，提供市民更安心、友善閱讀環境，未來也將持續傾聽地方需求，逐步完善公共文化設施。

新市區長張榮哲表示，新市圖書館因館舍使用年限已久，公所基於公共安全優先原則，辦理耐震補強工程，確保居民擁有更安全閱讀環境，本次工程工期214天，由教育部補助509萬2000元及市府文化局補助89萬8588元，共計599萬588元，日前竣工，趕在年底最後一天今辦理重新啟用儀式，迎接馬年到來，歡迎鄉親們多多利用。 南市新市區圖書館投入近600萬建築物耐震補強工程竣工，歷經數月來施工，公所今舉辦謝土暨重新啟用典禮，宣布重新開放使用。記者謝進盛／翻攝

商品推薦