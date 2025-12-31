全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中站為台灣高鐵全線第二大站，然而高鐵宣布今年2月2日起，1985車次成為高鐵史上首度不停靠台中站的直達車。圖／報系資料照
台中站為台灣高鐵全線第二大站，然而高鐵宣布今年2月2日起，1985車次成為高鐵史上首度不停靠台中站的直達車。圖／報系資料照

台中站為台灣高鐵全線第二大站，然而高鐵宣布將於2026年2月2日起新增每周6班夜間南下列車，總班次雖增至1134班，同時因應深夜旅客需求；然而，其中1985車次成為高鐵史上首度不停靠台中站的直達車，引發地方的不滿，立法委員楊瓊瓔更表達嚴正關切，要求高鐵新增班表應「加停台中」。

根據高鐵新公布班表，1985車次每周一至五晚間10時從南港站發車，停靠台北、板橋後直達台南及左營，不停台中站，主要服務南部旅客快速返家；1575車次則於每周六晚間10時30分從南港發車至台中站，中途不停板橋及苗栗站；原有1563車次（周五及周日南下）將微調桃園、新竹發車時間。

楊瓊瓔指出，台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐，且與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求；她表示，夜間直達車確實可縮短北高區間時間，但若一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量，尤其忽視台中高鐵運量需求。

楊瓊瓔說，「高鐵要快，但更要把錢從哪來、服務誰、成效怎麼驗收說清楚。」畢竟中部是傳產、科學、工業園區匯聚的關鍵門戶，台中站夜間「順向加停」可讓商務或觀光往返更順暢；同時保留少量直達服務滿足特定長程需求，才是「兼顧效率與區域平衡」的專業班表設計。

她同時強調，「班表可以有分歧，原則不能走鐘，新增班次應加停台中。」台中市有運量、有轉乘、有區域支撐功能；任何增班方案都應將台中納入核心節點之一，否則對高鐵整體公共運輸吸引力、節能減碳與道路壅塞治理都不利。

因而要求交通部與台灣高鐵公司每月公開「各站上下車統計、各車次停靠比、客流量」，並揭露夜尖班次直達效果之評估報告，供社會監督；要求台中站停靠比應達90至95%以上，直達車應先試辦3至6個月，將旅客滿意度、載客率納入KPI，以利規畫調整停靠站點。

台中站為台灣高鐵全線第二大站，然而高鐵宣布今年2月2日起，1985車次成為高鐵史上首度不停靠台中站的直達車。圖／高鐵提供
台中站為台灣高鐵全線第二大站，然而高鐵宣布今年2月2日起，1985車次成為高鐵史上首度不停靠台中站的直達車。圖／高鐵提供

