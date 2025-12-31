台北跨年周邊交管、運輸一次看 散場可至大巨蛋搭免費接駁至南京三民

2025台北跨年晚會活動今晚登場，鄰近台北大巨蛋也有天后蔡依林演唱會，市府周邊將啟動三階段交通管制，外送平台、共享機車也會暫停開放進入，提醒民眾務必留意，而散場時北捷松山新店線搭乘優晚間10時從南京三民、小巨蛋進站，搭捷運免費，台北大巨蛋也有免費接駁車直達南京三民。

因應跨年活動到來信義計畫區將會分為三階段管制，第一階段為松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，該區域從晚間7時起實施車輛只進不出；第二階段則是晚間8時起，範圍納入逸仙路及仁愛路段並實施禁止進出。

第三階段則是晚間10時到1月1日凌晨3時，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段管制。

管制期間包含公車皆會改道，晚間5時，路邊汽機車停車格禁止停車，周遭YouBike租借站也會暫停營運、共享機車也不得在周邊停放，外送平台至晚間6時起foodpanda、Uber Eats以及Uber將在指定區域暫停服務，直至凌晨3時交管解除後才會陸續開放。

至於跨年散場後為疏散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三民、小巨蛋進站者，不限站數免費，呼籲民眾散場步行至松山新店線。而遠雄巨蛋公司也因應演唱會人潮從12月31日晚間10時30分到1月1日的1時30分提供免費接駁車，路線為大巨蛋往捷運松山新店線方向，直達捷運南京三民站，服務民眾。

台北市政府晚間將舉行跨年晚會，周邊道路實施管制。本報資料照片。 警方對參加2026台北跨年晚會的民眾進行嚴格的安檢。記者杜建重／攝影

