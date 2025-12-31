台北跨年周邊交管、運輸一次看 散場可至大巨蛋搭免費接駁至南京三民
2025台北跨年晚會活動今晚登場，鄰近台北大巨蛋也有天后蔡依林演唱會，市府周邊將啟動三階段交通管制，外送平台、共享機車也會暫停開放進入，提醒民眾務必留意，而散場時北捷松山新店線搭乘優晚間10時從南京三民、小巨蛋進站，搭捷運免費，台北大巨蛋也有免費接駁車直達南京三民。
因應跨年活動到來信義計畫區將會分為三階段管制，第一階段為松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，該區域從晚間7時起實施車輛只進不出；第二階段則是晚間8時起，範圍納入逸仙路及仁愛路段並實施禁止進出。
第三階段則是晚間10時到1月1日凌晨3時，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段管制。
管制期間包含公車皆會改道，晚間5時，路邊汽機車停車格禁止停車，周遭YouBike租借站也會暫停營運、共享機車也不得在周邊停放，外送平台至晚間6時起foodpanda、Uber Eats以及Uber將在指定區域暫停服務，直至凌晨3時交管解除後才會陸續開放。
至於跨年散場後為疏散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三民、小巨蛋進站者，不限站數免費，呼籲民眾散場步行至松山新店線。而遠雄巨蛋公司也因應演唱會人潮從12月31日晚間10時30分到1月1日的1時30分提供免費接駁車，路線為大巨蛋往捷運松山新店線方向，直達捷運南京三民站，服務民眾。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言