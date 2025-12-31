快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

台北跨年周邊交管、運輸一次看 散場可至大巨蛋搭免費接駁至南京三民

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
警方對參加2026台北跨年晚會的民眾進行嚴格的安檢。記者杜建重／攝影
警方對參加2026台北跨年晚會的民眾進行嚴格的安檢。記者杜建重／攝影

2025台北跨年晚會活動今晚登場，鄰近台北大巨蛋也有天后蔡依林演唱會，市府周邊將啟動三階段交通管制，外送平台、共享機車也會暫停開放進入，提醒民眾務必留意，而散場時北捷松山新店線搭乘優晚間10時從南京三民、小巨蛋進站，搭捷運免費，台北大巨蛋也有免費接駁車直達南京三民。

因應跨年活動到來信義計畫區將會分為三階段管制，第一階段為松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，該區域從晚間7時起實施車輛只進不出；第二階段則是晚間8時起，範圍納入逸仙路及仁愛路段並實施禁止進出。

第三階段則是晚間10時到1月1日凌晨3時，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段管制。

管制期間包含公車皆會改道，晚間5時，路邊汽機車停車格禁止停車，周遭YouBike租借站也會暫停營運、共享機車也不得在周邊停放，外送平台至晚間6時起foodpanda、Uber Eats以及Uber將在指定區域暫停服務，直至凌晨3時交管解除後才會陸續開放。

至於跨年散場後為疏散人潮，北捷推出松山新店線搭乘優惠，31日晚上10時30分到隔天6時從南京三民、小巨蛋進站者，不限站數免費，呼籲民眾散場步行至松山新店線。而遠雄巨蛋公司也因應演唱會人潮從12月31日晚間10時30分到1月1日的1時30分提供免費接駁車，路線為大巨蛋往捷運松山新店線方向，直達捷運南京三民站，服務民眾。

台北市政府晚間將舉行跨年晚會，周邊道路實施管制。本報資料照片。
台北市政府晚間將舉行跨年晚會，周邊道路實施管制。本報資料照片。
警方對參加2026台北跨年晚會的民眾進行嚴格的安檢。記者杜建重／攝影
警方對參加2026台北跨年晚會的民眾進行嚴格的安檢。記者杜建重／攝影

松山新店線 外送平台 跨年晚會

延伸閱讀

史上最狂！蔡依林騎上30公尺巨蟒亂竄大巨蛋 4萬觀眾嚇到驚聲尖叫！

大公牛狂奔大巨蛋！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 全場4萬人驚掉下巴

跨河煙火交管 新北：捷運不打烊、公車凌晨發末班車

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

相關新聞

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，明起強烈大陸冷氣團影響， 各地低溫逐漸明顯。下周一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣...

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：最可怕的「無聲殺手」心腦首當其衝

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現...

雨彈攪局101跨年煙火恐怕「霧裡看花」網友直呼不妙 賈永婕說話了

受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，社群上有人提問「這種天氣要看台北101煙火真的沒問題嗎？」、「...

跨年夜低溫又下雨恐釀猝死 醫示警：喝酒狂歡「酒後寒」最危險

今天就是跨年夜，中央氣象署表示，受東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼、雨勢不斷。如此，戶外濕濕冷冷的天氣，許多民眾已決定...

吸菸不只傷肺 還會造成肌少症、骨質疏鬆

長期吸菸的人，容易罹患慢性阻塞性肺病，以及心血管疾病、高血脂、糖尿病、骨質疏鬆症等。衛福部國健署提醒，任何菸品都有害，會...

手機循環回收新制 業者明年起循環率須達15%

為落實環境永續並強化生產者責任，2026年1月1日起將正式實施行動電話回收與循環服務新制，所有手機製造及輸入業者，除產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。