雨彈攪局101跨年煙火恐怕「霧裡看花」網友直呼不妙 賈永婕說話了

受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，社群上有人提問「這種天氣要看台北101煙火真的沒問題嗎？」、「下雨的跨年煙火會是一坨嗎？」，不少人覺得今晚台北跨年煙火不妙了，跨年煙火會不會變成「煙雨迷濛」「霧裡看花」？台北101董事長賈永婕今天寫下「看來老天爺要考驗我們，今晚我們煙火會依然綻放，風雨同舟迎新年」。

賈永婕30日在社群邀請大家一起一起來看台北101跨年煙火，她寫道「歡迎全世界的朋友一起來看台北101跨年煙火！台北101是彩色的，繽紛亮麗好嗨」。今天她則寫下「看來老天爺要考驗我們，那有什麼問題，老天安排的事都是好事。今晚我們煙火依然會綻放，大家風雨同舟一起迎接新年，不慌不忙，迎風乘浪！」。

但今天台北雨勢不斷，白天的101大樓更是被雲霧籠罩，對這次跨年煙火的表現，網友們紛表不樂觀，「看來今年煙火會很慘」、「可以參考前幾次下雨的跨年，近看還可以，遠看會是一團火球」、「主要怕太潮濕，煙霧散不掉，就真的會霧裡看花了」、「看轉播應該最清楚」。

商品推薦