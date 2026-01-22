過年前斷捨離！專家喊「四種物品閉眼扔」：容易判斷、能丟出手感

快訊

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

楓葉社／ 文／ 西﨑彩智
圖為斷捨離清理東西示意圖。圖/ingimage
圖為斷捨離清理東西示意圖。圖/ingimage

把物品分成需要和不需要的流程，如果不習慣會相當累人。

我在序章曾說：「整理就是一連串的自我決策。」那些家中充滿雜物的人，或許就是因為不肯自主判斷物品的去留，總是一昧拖延， 才會造成這樣的環境。

換句話說，在「無法整理的人」身上最常看到的問題，就是抱著「以後可能會用到」的心態放著不管，結果東西在不知不覺間越積越多。

．好幾年沒穿過的衣服。

．想用來招待客人，卻始終塵封在櫥櫃深處的餐具。

．完全沒有出場機會的戶外用品。

對以上這些物品而言，那個「以後」真的會來嗎？

拿「最近因為有點發福而穿不下的衣服」為例，雖然你可能想等瘦下來再穿，但就算真的瘦下來，到時那件衣服也不一定還適合你。畢竟流行的影響很大，而且隨著年齡增長，那種風格是否適合自己也是未知數。至於餐具，你在招待客人時，真的有實際用過那些餐具嗎？ 就連戶外用品，說不定也能找到其他的替代品。

事實上，「以後會用到」的「以後」，在絕大多數情況下都不會到來。

有時即使你想放手，心中也可能冒出「就這樣丟掉真的好嗎？」、「會不會後悔？」之類的念頭，讓你對自己的判斷失去信心。

然而，請仔細回想一下，你以前有曾經因為放下什麼而後悔嗎？

還是你根本連自己扔掉什麼也忘記了？

如果是不擅長篩選物品的人，我通常會建議先從容易判斷的物品下手。例如以下的物品：

．尺寸不合的衣服。

．已經過期的食品。

．已經損壞或有傷痕、污漬的物品。

．有相同用途的物品不只一個。

總之，在把更多條件納入考量前，先從整理難度低的物品開始著手， 試著靠自己分類物品， 再把不需要的部分清出家裡。

想到「要扔掉」時，內心的障礙難免會提高， 但正如我在12頁提過的，凡是篩選出不需要的物品， 都算是你的「成果物」。這時請誇獎能自行下決定的自己。此外，有些物品也可以轉送他人，或捐贈給慈善團體。我有些學員更厲害，還能把不要的物品放到跳蚤市場或Mercari(日本的二手交易平台)上拍賣，順便賺點外快。

但話說回來，我們也可能有現在雖然用不到，卻又令人難以割捨的物品。

如果你有這類物品，可以先設置「保留箱」暫時存放。

《改變人生的整理習慣：克服整理障礙，從心開始<a href='/search/tagging/2/斷捨離' rel='斷捨離' data-rel='/2/171388' class='tag'><strong>斷捨離</strong></a>》。圖/楓葉社提供
《改變人生的整理習慣：克服整理障礙，從心開始斷捨離》。圖/楓葉社提供

這是為什麼呢？ 因為在煩惱該不該留下時，整理的進度會停滯下來，因此只要遵守將有疑慮的物品一律放入「保留箱」的規則，就能省下煩惱的時間，提升整理的速率。

再說，其中也有很多是不必要煩惱的物品，所以等下次重新檢視箱中物時，幾乎都能毫不猶豫地放手。

我認為，物品要有人使用才有生命。就算你為了「以後可能會用到」而留下某樣物品，只要它一直沒人使用，一直沒發揮作用，就等於沒有生命。而且既然萬物皆有生命， 有一天會壞掉，會破損，會龜裂，也是無可避免的過程。

當然啦，為了應付「以後」可能發生的災害，我們的確需要未雨綢繆。但若是為了防備以後而犧牲現在的生活，就變得本末倒置了。

與其擔心遙不可及的以後，不如試著改變角度，把焦點擺在當下，讓自己過舒適的生活吧。

(本文摘錄自《改變人生的整理習慣：克服整理障礙，從心開始斷捨離》，楓葉社出版，未經同意禁止轉載。)

