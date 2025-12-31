Instagram跨年限定彩蛋驚喜連發 輸入「這5個」關鍵字解鎖限動特效

跨年倒數，除了準備出發前往派對、晚會狂歡，當然也要用社群分享與世界各地親友一起迎接新年。Instagram為跨年悄悄準備一系列期間限定驚喜，從互動彩蛋、回顧工具到全新分享功能，陪用戶用滿滿儀式感回顧一年、迎接新年，讓跨年不只是倒數，更是一場專屬於自己的年度總結。

今年最簡單、也最有驚喜感的玩法，就藏在日常互動中。只要在便利貼或限時動態留言輸入「新年關鍵字」，像是「Happy New Year」、「新年快樂」，或是「🥳、🥂、🎊」等符號，就能立刻觸發跨年限定視覺彩蛋，讓原本只是文字的祝福，瞬間變成充滿派對感的螢幕特效。音樂也沒缺席，在便利貼分享Instagram音樂中的Katy Perry〈Firework〉、Mariah Carey〈Auld Lang Syne〉或ABBA〈Happy New Year〉，播放時同樣會啟動專屬彩蛋，讓經典旋律為跨年時刻加分。

想好好回顧一整年的生活片段，Instagram也準備了年末限定範本。打開限時動態，使用「輪到你了」年末版本，就能快速整理相簿中的照片與影片，套用期間限定字體與視覺風格，把旅行、日常與笑點一次打包，分享起來就像一張精心設計的數位賀卡。進一步還能搭配Instagram Edits跨年影片工具包，將零散片段剪輯成年度精華，輕鬆完成個人風格的回顧影片，為2026揭開最有感的開場。

互動體驗也同步升級。Instagram近期推出一鍵轉發限時動態功能，用戶可直接分享看到的熱門話題、偶像動態或活動紀錄，即使未被標記也能快速轉發，讓資訊與感動即時擴散。若不希望內容被轉發，也可在設定中的「分享和重複使用」關閉相關選項，或將帳號設為私密帳號，保有完整掌控權。 Edits跨年工具包限時上線，輕鬆製作專屬年度回顧影片，搭配全新「一鍵轉發限時動態」，即時分享每個動人瞬間。圖／Meta提供

