快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

南美館2館移撥中央 停車場免費2個月掀排擠疑慮 南國美館：加強管理

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立美術館2館明天起將移撥中央，轉型為「台南國家美術館」，不過交接期間地下停車場將開放2個月「暫停收費」又引發爭議，台南國家美術館籌備處強調，暫停收費措施為營登轉移的依法行政，期間會加強管理與交通引導，後續月票與優惠權益也皆依原標準辦理。圖／聯合報系資料照
台南市立美術館2館明天起將移撥中央，轉型為「台南國家美術館」，不過交接期間地下停車場將開放2個月「暫停收費」又引發爭議，台南國家美術館籌備處強調，暫停收費措施為營登轉移的依法行政，期間會加強管理與交通引導，後續月票與優惠權益也皆依原標準辦理。圖／聯合報系資料照

台南市立美術館2館明天起將移撥中央，轉型為「台南國家美術館」，不過交接期間地下停車場將開放2個月「暫停收費」，有議員質疑，免費停車空窗期表面看似便民，但恐讓原本長期繳納月費的使用者權益受影響，要求相關單位預先規畫，避免政策空窗。

對此，台南國家美術館籌備處回應，南美館2館明年1月1日移撥文化部，地下停車場配合營業登記與系統交接，將明年元旦至2月28日暫停收費，期間24小時開放使用並加強管理與交通引導，預計明年3月1日起恢復收費，月票與優惠權益也皆依原標準辦理。

市議員蔡宗豪指出，目前美術館停車場在所謂「免費」期間，疑是牌照尚未申請，這2個月時間只不過是「請牌」時間，導致停車空間無法作為任何商業或管理用途使用，更使周邊居民與原本長期繳納月費的使用者權益出現落差。

蔡宗豪質疑，如今2個月「不限時且免費」的政策，恐引發明顯「排擠效應」，讓許多非觀展或非周遭居民的車輛長期停放，占據大量車位，使真正有需求的周遭居民、長期承租客，甚至前往美術館二館觀展的民眾找不到車位，對觀光及藝文活動也會造成負面影響。

蔡宗豪強調，中央既然決定接管，理應在制度、人力與營運模式上預先規畫，沒有配套規範與管理工具的政策恐怕不是便民，而是將行政風險轉嫁給地方與市民承擔，呼籲中央正視交接期的治理責任，補齊管理制度，非僅以短期免費措施遮掩準備不足。

南國美館籌備處表示，因應地下停車場營業登記證須等到正式撥用生效後，才能接續辦理新的營業登記證申辦作業，同時配合停車系統交接及調整作業，原所轄地下停車場明起至明年2月28日止暫停收費，期間停車場全天24小時開放供民眾使用。

南國美館籌備處強調，暫停收費措施並非治理漏洞或行政空窗，一方面為依法行政，一方面則為確保交接期間不會對市民與一般民眾造成更大的使用不便；暫停收費期間之周末及例假日，會加強館內停車場管理與指揮人力外，也安排義交在館外周邊道路協助引導，降低交通衝擊與影響。

南國美館籌備處呼籲，為確保車位的公平使用及場內秩序，請勿久停占位，停車場預計自明年3月1日起將恢復收費，持月票及特約用戶將依原南美館收費標準計繳，相關權益皆能獲得保障；符合優惠資格者也可在明年2月23日起提出辦理申請。

另外，南美館2館移撥給文化部後，台南市美術館與南國美籌備處將共推聯票，兩館皆可參觀，市民票由原本100元調降為80元；全票也由200元調降為160元，相關優惠票價與原定票價差額則由南國美館籌備處吸收。

停車場 美術館 台南

延伸閱讀

文化部文化幣元旦開放領用 APP升級遊戲化消費體驗

日本國立博物館擬評估制度 向外國人收較多費用

南美館明年轉型重頭戲 館長龔卓軍：將推出「國際藝術雙年展」

「整座城市都是美術館」 台南美術館轉型串聯城市藝術能量

相關新聞

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：最可怕的「無聲殺手」心腦首當其衝

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現...

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨...

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3...

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、...

跨年夜低溫又下雨恐釀猝死 醫示警：喝酒狂歡「酒後寒」最危險

今天就是跨年夜，中央氣象署表示，受東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼、雨勢不斷。如此，戶外濕濕冷冷的天氣，許多民眾已決定...

Instagram跨年限定彩蛋驚喜連發 輸入「這5個」關鍵字解鎖限動特效

跨年倒數，除了準備出發前往派對、晚會狂歡，當然也要用社群分享與世界各地親友一起迎接新年。Instagram為跨年悄悄準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。