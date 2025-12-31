南美館2館移撥中央 停車場免費2個月掀排擠疑慮 南國美館：加強管理

台南市立美術館2館明天起將移撥中央，轉型為「台南國家美術館」，不過交接期間地下停車場將開放2個月「暫停收費」，有議員質疑，免費停車空窗期表面看似便民，但恐讓原本長期繳納月費的使用者權益受影響，要求相關單位預先規畫，避免政策空窗。

對此，台南國家美術館籌備處回應，南美館2館明年1月1日移撥文化部，地下停車場配合營業登記與系統交接，將明年元旦至2月28日暫停收費，期間24小時開放使用並加強管理與交通引導，預計明年3月1日起恢復收費，月票與優惠權益也皆依原標準辦理。

市議員蔡宗豪指出，目前美術館停車場在所謂「免費」期間，疑是牌照尚未申請，這2個月時間只不過是「請牌」時間，導致停車空間無法作為任何商業或管理用途使用，更使周邊居民與原本長期繳納月費的使用者權益出現落差。

蔡宗豪質疑，如今2個月「不限時且免費」的政策，恐引發明顯「排擠效應」，讓許多非觀展或非周遭居民的車輛長期停放，占據大量車位，使真正有需求的周遭居民、長期承租客，甚至前往美術館二館觀展的民眾找不到車位，對觀光及藝文活動也會造成負面影響。

蔡宗豪強調，中央既然決定接管，理應在制度、人力與營運模式上預先規畫，沒有配套規範與管理工具的政策恐怕不是便民，而是將行政風險轉嫁給地方與市民承擔，呼籲中央正視交接期的治理責任，補齊管理制度，非僅以短期免費措施遮掩準備不足。

南國美館籌備處表示，因應地下停車場營業登記證須等到正式撥用生效後，才能接續辦理新的營業登記證申辦作業，同時配合停車系統交接及調整作業，原所轄地下停車場明起至明年2月28日止暫停收費，期間停車場全天24小時開放供民眾使用。

南國美館籌備處強調，暫停收費措施並非治理漏洞或行政空窗，一方面為依法行政，一方面則為確保交接期間不會對市民與一般民眾造成更大的使用不便；暫停收費期間之周末及例假日，會加強館內停車場管理與指揮人力外，也安排義交在館外周邊道路協助引導，降低交通衝擊與影響。

南國美館籌備處呼籲，為確保車位的公平使用及場內秩序，請勿久停占位，停車場預計自明年3月1日起將恢復收費，持月票及特約用戶將依原南美館收費標準計繳，相關權益皆能獲得保障；符合優惠資格者也可在明年2月23日起提出辦理申請。

另外，南美館2館移撥給文化部後，台南市美術館與南國美籌備處將共推聯票，兩館皆可參觀，市民票由原本100元調降為80元；全票也由200元調降為160元，相關優惠票價與原定票價差額則由南國美館籌備處吸收。

商品推薦