大型活動拉警報！麗寶跨年演唱會警戒升級 便衣快打部隊全出動

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
麗寶樂園渡假區於上午攜同警消等相關安全維護單位，模擬突發狀況緊急疏散。圖／民眾提供

麗寶跨年演唱會今晚正式登場，為因應「1219北捷襲擊事件」及大型活動可能衍生的安全風險，麗寶樂園渡假區於上午攜同大甲分局、消防局第五大隊及相關安全維護單位，模擬突發狀況緊急疏散，進行跨年演唱會前各項安全演練，全面提升警戒層級並強化應變能力。

「2026包你發麗寶跨年演唱會」今晚的卡司陣容堅強，包括金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱更是全台唯一獨家卡司，只有在麗寶跨年演唱會才能看得到；其他金曲陣容還有宇宙人、美秀集團、Marz23、年輕人最愛SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+、許含光、翁鈺鈞、Breaking Bad Crew舞團也會輪番演出,陪伴歌迷在煙火與倒數聲中迎接嶄新一年。

麗寶樂園表示，今日上午10時於演唱會現場進行緊急疏散與安全演練，160名警消進駐現場路，模擬場內突發狀況、人潮快速撤離及傷患救護等情境，演練聚焦「控制、疏散、救護」三大重點，啟動便衣刑警與制服警力的聯防機制，並整合現場緊急疏散引導與即時救護流程。

大甲分局指出，警方與主辦單位麗寶及三立電視聯手建構高規格防護網，於活動會場制高點設置監控系統，全方位掌握現場動態，並派員攜帶手持金屬探測器巡邏，針對可疑行李、背包加強查察刀械與爆裂物，為預防突發狀況，除規畫應變小組及時應處並預置快打部隊，可立即處置各類狀況，主辦單位亦增設大型照明器材，確保夜間活動無安全死角。

由於麗寶跨年演唱會採自由入場，警方預期車潮將湧現，因而建議民眾避開導航建議的「國1后里交流道」,進場路線可選擇「國道1號：由后里交流道下，遇壅塞可左轉眉山路，繞行甲后路、月眉東路進入園區」或「國道4號（最推薦）：經國4下神岡交流道,接后神路、月眉東路一段直達會場」。

散場路線則建議直接利用后神路接國道4號，再轉接國道1號或3號返家，避免在后里交流道口排隊；大甲分局呼籲民眾將車輛停放於麗寶樂園專用停車場，現場將有警力、義交維持秩序，請遵從指揮以維持動線通暢。

麗寶樂園渡假區於上午攜同警消等相關安全維護單位，模擬突發狀況緊急疏散。圖／民眾提供

