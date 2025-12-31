北市跨年活動市府周邊人潮上看20萬 專家警示「緊急狀況這樣做可自保」
2025台北跨年晚會今晚將登場，加上台北大巨蛋又同時有金曲天后蔡依林演唱會，周邊人潮恐上看20萬人次，鑑於1219隨機殺人案，加上天氣不佳，專家學者也提醒民眾，除了警覺性要高外，更要留意周遭可逃生出口或方向，若發生緊急狀況，疏散時跟著人流並靠邊走，避免遭踩踏。
銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，今天天氣看起來持續下雨，民眾可能參加活動會隨身攜帶傘，人流可能更加密集，建議出門參加活動可以背帶側背包，必要時可拿起來擋住身體重要部位，若遭遇攻擊也可以利用堅固物品，例如不銹鋼材質的水瓶或雨傘，作為防衛性工具。
王伯頎說，民眾也應隨時保持緊惕，留意可疑人事物，乘坐大眾運輸工具或在現場時不要過度專注於手機，緊急避難時不隨便亂跑或往人多方向跑，遵照主辦方指引，盡量靠牆或扶著欄杆等可支撐物以避免被踩踏，若不趕時間，也可延後離場，避開尖峰人潮。
捷警隊巡佐蔡賢明表示，不管是參加演唱會、跨年大多數民眾都是事前規畫，事前就可以先做好準備，包含避免穿涼拖鞋、戴有線耳機、穿戴長項鍊，避免發生緊急狀況時疏散被鉤扯到。
蔡賢明說，若發生緊急狀況時最重要就是避免蹲下或跌倒，就算東西掉了也不要蹲下去撿，也應順著人潮走，避免逆流遭衝撞跌倒。若真的發生意外導致跌倒，手肘微彎用手抱住頭部，讓尖尖的肘部朝向前方，保護胸部、肺部，維持呼吸，以防缺氧。
此外，北捷也提醒，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送，若民眾有發現形跡可疑者也請盡速通報，警察也會加強巡檢。
