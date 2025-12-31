快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

北市跨年活動市府周邊人潮上看20萬 專家警示「緊急狀況這樣做可自保」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
專家提醒，若發生緊急狀況時最重要就是避免蹲下或跌倒，若發生意外，手肘微彎用手抱住頭部，讓尖尖的肘部朝向前方，保護胸部、肺部，維持呼吸，以防缺氧。圖／捷警隊提供
專家提醒，若發生緊急狀況時最重要就是避免蹲下或跌倒，若發生意外，手肘微彎用手抱住頭部，讓尖尖的肘部朝向前方，保護胸部、肺部，維持呼吸，以防缺氧。圖／捷警隊提供

2025台北跨年晚會今晚將登場，加上台北大巨蛋又同時有金曲天后蔡依林演唱會，周邊人潮恐上看20萬人次，鑑於1219隨機殺人案，加上天氣不佳，專家學者也提醒民眾，除了警覺性要高外，更要留意周遭可逃生出口或方向，若發生緊急狀況，疏散時跟著人流並靠邊走，避免遭踩踏。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，今天天氣看起來持續下雨，民眾可能參加活動會隨身攜帶傘，人流可能更加密集，建議出門參加活動可以背帶側背包，必要時可拿起來擋住身體重要部位，若遭遇攻擊也可以利用堅固物品，例如不銹鋼材質的水瓶或雨傘，作為防衛性工具。

王伯頎說，民眾也應隨時保持緊惕，留意可疑人事物，乘坐大眾運輸工具或在現場時不要過度專注於手機，緊急避難時不隨便亂跑或往人多方向跑，遵照主辦方指引，盡量靠牆或扶著欄杆等可支撐物以避免被踩踏，若不趕時間，也可延後離場，避開尖峰人潮。

捷警隊巡佐蔡賢明表示，不管是參加演唱會、跨年大多數民眾都是事前規畫，事前就可以先做好準備，包含避免穿涼拖鞋、戴有線耳機、穿戴長項鍊，避免發生緊急狀況時疏散被鉤扯到。

蔡賢明說，若發生緊急狀況時最重要就是避免蹲下或跌倒，就算東西掉了也不要蹲下去撿，也應順著人潮走，避免逆流遭衝撞跌倒。若真的發生意外導致跌倒，手肘微彎用手抱住頭部，讓尖尖的肘部朝向前方，保護胸部、肺部，維持呼吸，以防缺氧。

此外，北捷也提醒，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送，若民眾有發現形跡可疑者也請盡速通報，警察也會加強巡檢。

專家提醒，若發生緊急狀況時最重要就是避免蹲下或跌倒，若發生意外，手肘微彎用手抱住頭部，讓尖尖的肘部朝向前方，保護胸部、肺部，維持呼吸，以防缺氧。圖／捷警隊提供
專家提醒，若發生緊急狀況時最重要就是避免蹲下或跌倒，若發生意外，手肘微彎用手抱住頭部，讓尖尖的肘部朝向前方，保護胸部、肺部，維持呼吸，以防缺氧。圖／捷警隊提供
北市府最大型跨年活動登場，北市長蔣萬安本周市政會議提到，今年跨年台北市有三重挑戰，對市府來說是一次重要實戰檢驗。他要求不只是窗口進駐應變，所有相關局處都須全面到位，首長一律待命。本報資料照片
北市府最大型跨年活動登場，北市長蔣萬安本周市政會議提到，今年跨年台北市有三重挑戰，對市府來說是一次重要實戰檢驗。他要求不只是窗口進駐應變，所有相關局處都須全面到位，首長一律待命。本報資料照片

緊急狀況 跨年晚會

延伸閱讀

北市港湖激戰區！繼高嘉瑜後 吳欣岱宣布投入2026議員選戰

校園走路僅7分鐘！時尚會館暗藏性交易 北市警二度查獲斷他水電

德國耶誕假期銀行金庫被鑿穿恐洗劫33億 學者：國內慎防節日犯案模式

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

相關新聞

曹西平驟逝疑有高血壓病史 醫：最可怕的「無聲殺手」心腦首當其衝

資深藝人曹西平29日晚間在家中猝逝。新北市消防局三重分隊接獲報案，趕抵曹西平位於三重住處，發現他已無生命跡象，遺體並出現...

一圖看跨年夜及元旦曙光天氣 元旦首波強烈大陸冷氣團南下「低溫探10度」

今晚是跨年夜，中央氣象署技正謝佩芸上午指出，今天受東北季風影響，北部及東北部比較濕冷，今明北東陰雨、北海岸及雙北山區大雨...

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

近日冷氣團來襲，高山降雪，雪山還發生登山隊因大雪失溫受困，造成2死。玉山國家公園管理處今天公告，自115年1月1日起至3...

春節離島航線第2波加班機「澎湖、金門再釋1.2萬座位」下周二開放訂票

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，針對目前需求較高的航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6514個座位、...

跨年夜低溫又下雨恐釀猝死 醫示警：喝酒狂歡「酒後寒」最危險

今天就是跨年夜，中央氣象署表示，受東北季風影響，北部與東北部天氣偏涼、雨勢不斷。如此，戶外濕濕冷冷的天氣，許多民眾已決定...

Instagram跨年限定彩蛋驚喜連發 輸入「這5個」關鍵字解鎖限動特效

跨年倒數，除了準備出發前往派對、晚會狂歡，當然也要用社群分享與世界各地親友一起迎接新年。Instagram為跨年悄悄準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。