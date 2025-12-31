抽菸有害！研究指出孕婦每天抽超過「這數量」 孩子骨折風險大增

快訊

中央社／ 台北31日電
衛生福利部國民健康署今天引用國際研究指出，每天抽超過10支菸的重度吸菸孕婦，後代在5至15歲更容易出現骨折。(本報資料照片)
任何菸品都有害健康，包括干擾骨質代謝，衛生福利部國民健康署今天引用國際研究指出，每天抽超過10支菸的重度吸菸孕婦，後代在5至15歲更容易出現骨折

這項2023年的國際研究，分析了1987年1月到1990年9月期間在芬蘭出生的所有兒童，與專業醫療診斷骨折數據比對，發現母親孕期吸菸的5至15歲兒童，未來需要在專業醫療照護接受骨折治療風險較高。

研究更顯示，孕婦吸菸量與孩子骨折風險具有劑量效應關係，尤其重度吸菸者，也就是一天抽菸超過10支者，後代會更容易發生骨折。

國健署說明，尼古丁、焦油等會導致骨質代謝失衡，對骨頭造成不可小覷的傷害，懷孕期間吸菸會降低母體對鈣的吸收，減少胎兒氧氣和營養供應。

國健署指出，除了影響孩子，吸菸對女性自身骨質也相當有害，因為雌激素在維持骨骼健康具有關鍵作用，能使骨頭保持穩固狀態。但菸草煙霧具有抗雌激素作用，就像是讓馬匹負重奔跑，進一步加劇骨質流失，提高女性更年期後骨質疏鬆的風險。

國健署菸害防制組簡任技正陳麗娟今天告訴中央社記者，自民國112年《菸害防制法》修正施行，未滿20歲的兒童、青少年與孕婦等族群，以及各大專院校、幼兒園、醫療機構及大眾運輸工具等場所皆禁止使用菸品，希望以此保護下一代健康。

其中當發生了在禁菸場所違規抽菸情形，陳麗娟說，根據《菸害防制法》第40條規定，針對處場所負責人，可開罰新台幣1萬元至5萬元罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；不得吸菸場所的吸菸者，可罰2000元至1萬元罰鍰。

即將邁入新的一年，新的開始從拒菸、戒菸做起，國民健康署提供全國免費戒菸專線0800-636363，有便利、隱密諮詢服務，相關醫療專業服務制定專屬戒菸計畫，共同陪伴民眾度過難熬的生理戒斷現象，民眾也可選擇離自己較近的戒菸服務合約醫事機構尋求幫助。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

