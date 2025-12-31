元旦廚餘新制上路 中市府輔導近9成社區完成清運媒合

中央宣布自明年1月1日起全面禁止家戶廚餘養豬，社區大樓廚餘將不得再由養豬戶協助清運。因應新制上路，台中市政府秉持「合理收費、確保清運順暢」原則，主動介入協調，已協助9成社區大樓媒合合法廚餘清運機構，其餘加速協調，確保元旦起廚餘清運作業不中斷。

環保局指出，台中全市委外垃圾收運涵蓋約4300棟社區大樓，由125家一般廢棄物清除機構負責清運。經市府跨局處盤點調查，共有692個社區反映廚餘清運銜接問題。

環保局介入協調後，已有609個社區順利與原垃圾清除業者完成媒合，由原業者在合理費用範圍內一併協助廚餘清運，整體解決率已近9成。

其餘少數尚未完成媒合的社區，市府正加速協調中，必要時將由各區清潔隊暫行介入，確保元旦起廚餘清運作業不中斷。

此外，若原清除業者出現費用不合理調漲或無法持續服務情形，社區亦可另洽其他合格清除業者承接。合格業者名單可透過廢棄物清除處理資訊系統查詢，環保局表示，將協助辦理進廠量移轉核定，確保新承接業者順利接手，協助各社區平穩完成廚餘收運轉型。

環保局說明，因應中央政策轉變，市府除推出家用廚餘機購置補助方案外，也同步推動廚餘多元去化，包含能源化與肥料化利用，降低最終處理壓力。並呼籲市民落實源頭減量原則，養成「吃多少、煮多少、點多少、吃多少」的習慣，廚餘丟棄前務必瀝乾水分。

若社區面臨廚餘清運問題，環保局建議優先洽詢原一般廢棄物清除業者併同清運；如原業者協助有困難，可向轄區清潔隊反映，由清潔隊協助登記並與清運業者協商。假日期間，各區清潔隊亦安排專人提供諮詢服務，相關聯絡資訊可至台中市環保局網站查詢。

