車展歡迎帶寵物 鴻華先進新亮相

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】包括FOXTRON（鴻華先進）、TOYOTA等車廠，在2026年車展都紛紛推出純電車！2026台北新車暨新能源車大展31日於世貿展館舉行開幕典禮。交通部公運司司長胡廸琦表示，此次車展除了新款電動與油電車展出外，還有淨零相關論壇，盼朝運具智慧化、淨零化的方向努力。

多款新車、電動車

本屆車展的焦點之一是鴻華先進（Foxtron）推出的首款量產電動車BRIA，首次於車展實體亮相，現場也有許多民眾與媒體前往體驗。鴻華先進表示，明年BRIA已於裕隆三義廠進入量產階段，確保上市初期供應無虞，預計明年農曆年前可交車。

另外，日系車廠TOYOTA、LEXUS、NISSAN、MITSUBISHI、HONDA等，以及歐洲車廠BMW、PORSCHE、ALFA ROMEO、CITROËN、PEUGEOT都共襄盛舉此次車展。


”AA”

JEEP的COMPASS。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

寵物友善觀車展

包括NISSAN的ARIYA、QASHQAI，LEXUS的LF-ZC，JEEP的COMPASS、TOYOTA的LAND CRUISER與MITSUBISHI新款OUTLANDER與XFORCE都是各界相當關注的車款。

台北市汽車代理商業同業公會理事長唐慕蓮致詞時表示，此次車展除了新車與新能源車以外，還有跨領域的論壇與設立寵物友善觀展，讓車展可以更生活化、貼近民眾。胡廸琦則說，政府正在努力朝向2030年市區公車100%電動化、2040年新車100%電動化的目標前進，目前公車已達到42%，新車則會推動商用車的電動化旗艦計畫以加速達標。


”AA”

LEXUS的LF-ZC。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

車輛安全與隔熱紙張貼

公路局長林福山則表示，會在車輛安全法規與國際持續接軌，讓業界可有所適從；在新車隔熱紙部分，則感謝廠商配合訓練銷售人員輔導民眾購買時，貼設合格的隔熱紙（前擋風玻璃須達 70% 以上透光率，前側窗 40% 以上）。


”AA”

TOYOTA的LAND CRUISER。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

車展 電動 TOYOTA

