桃園泰雅族工藝講座 培訓工藝師重現國際博物館典藏

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
泰雅族工藝文化文物導讀講座吸引許多關心文化文物者到場。圖／復興區公所提供
桃園市復興區公所為深化原住民族文化保存，辦理泰雅族工藝文化文物導讀講座，請來研究泰雅族文物的學者專家，分享德國及國內博物館典藏的泰雅族工藝文化研究成果。未來將培訓在地工藝師，讓博物館中的典藏能重新回到地方，與在地工藝發展產生連結。

復興區區長蘇佐璽表示，復興區一直是台灣北部泰雅族的重要聚落，編織、雕刻、織布及服飾工藝蘊含祖先累積的生活智慧與文化記憶。隨著時代變遷，部分傳統技藝逐漸淡出日常生活，相關知識也面臨流失風險，因此透過文物導讀與學術交流，重新連結族群記憶，是當前重要的文化工作。

蘇佐璽說，這次講座是今年泰雅族工藝調查重製計畫的重要前導課程，未來復興區將培訓在地工藝師，實際走入博物館，了解館藏文物進行材質、技法與樣式，作為文物保存、工藝重製及技藝傳承的基礎，讓博物館中的典藏能重新回到地方，與在地工藝發展產生連結。

泰雅族工藝文化文物導讀講座邀請政治大學歐洲語文學系主任姚紹基，及國立台灣博物館副研究員李子寧擔任講者。姚紹基長期投入歐洲博物館典藏台灣原住民族文物研究，特別關注德國柏林民族學博物館收藏的泰雅族文物，透過歷史文獻與博物館學視角，說明文物的蒐藏背景、跨國流轉歷程與文化意義，帶領民眾從國際視角重新理解泰雅族工藝文化。

李子寧長期投入台灣原住民族文物的典藏、研究與展示，專精於日據時期博物館體系與原住民族文物蒐藏史，講座透過台灣總督府博物館，及國內博物館典藏的泰雅族文物案例，說明文物在不同歷史脈絡中被保存、分類與詮釋的過程，協助民眾從在地歷史出發，理解族群工藝與文化記憶的延續。

復興區公所表示，明年度配合地方創生推動方向，將逐步規畫建置具備技藝類、祭儀文化類功能的文化場域，作為工藝實作、文化教學與族群記憶傳承的重要基地，提升在地工藝能量與文化可見度。

此外，市政府也誰角板山行館打造文化館，串聯復興區豐富的原住民族文化資源，形塑完整的文化展示與教育網絡，讓泰雅族文化不僅被保存，更能在當代生活中持續發展，成為桃園市重要的文化特色。

泰雅族工藝文化文物導讀講座，講者都是研究泰雅族文物多年的學者。圖／復興區公所提供
復興區長蘇佐璽（左）贈學者感謝狀，感謝他們深入介紹和分享泰雅族文物在國際博物館的典藏。圖／復興區公所提供
復興區長蘇佐璽（左）贈學者感謝狀，感謝他們深入介紹和分享泰雅族文物在國際博物館的典藏。圖／復興區公所提供
文物 博物館

