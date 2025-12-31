回收布化身鞦韆 花蓮富里羅山遊客中心裝置藝術「風彩」成新亮點

花東縱谷國家風景區管理處推動觀光與永續理念，邀請移居花東的藝術家，結合環保材料與原住民文化，在富里鄉羅山遊客中心打造大型鞦韆裝置藝術「風彩」，讓旅人坐在裝置中迎風賞稻浪，成為花東縱谷近期最吸睛的新亮點。

富里鄉羅山遊客中心旁近日出現一座色彩繽紛的大型鞦韆裝置藝術，支架上方點綴花朵與幾何造型，隨風搖曳相當吸睛，吸引不少遊客駐足拍照、休憩體驗。這件作品名為「風彩」，由花東縱谷國家風景區管理處邀請自台北移居富里鄉的藝術團隊「J工廠」阿德，與夥伴Vivian共同設計打造。

縱管處遊憩科長羅美齡表示，作品構想源自羅山遊客中心前遼闊的稻田景致，並結合布農族在小米豐收時盪高鞦韆的文化意象，希望讓遊客能坐在裝置上，以不同角度感受縱谷田野之美。考量公共安全，鞦韆座椅採固定設計，兼顧觀賞性與安全性。

羅美齡指出，創作人阿德與Vivian原本從事服裝與空間設計，因喜愛花東自然環境而選擇移居富里。阿德擅長老屋改造、燈光氛圍營造及回收物品再生創作，常以舊物轉化為具有溫度的藝術燈飾；Vivian則專精服裝設計、打版製作與鉤織，長期投入舊衣改造，為作品注入柔軟細膩的手作質感。

兩人創作「風彩」，呼應縱管處推動低碳、淨零與ESG永續理念，選用回收布邊條與廢棄電風扇鐵網作為主要材料。布邊條隨風擺動，如同土地低聲訴說故事；電風扇鐵網則轉化為結構骨架，支撐作品的動態姿態，讓廢棄物獲得嶄新的藝術生命。

縱管處長許宗民表示，「風彩」不僅描繪風的意象，更是一場多重風的交響樂，融合稻田微風、中央與海岸山脈氣流，以及羅山瀑布帶來的水霧清風，化為色彩流動的視覺舞蹈。透過藝術介入公共空間，讓旅人與自然產生互動，深化對環境保護與永續旅遊的認識，未來縱管處也將持續與在地藝術家合作。 富里鄉羅山遊客中心旁近日出現一座色彩繽紛的大型鞦韆裝置藝術，吸引遊客駐足欣賞。圖／縱管處提供

